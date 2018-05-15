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İsrail, Leyla bebeği de katletti! Ölü sayısı artıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 15.05.2018 13:45 | Son Güncelleme

Gazze Şeridi'ndeki İsrail katliamında hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ölenler arasında 8 aylık Leyla isimli bebeğin de bulunduğu ifade edildi. Bebeğin ailesi cenazelerini teslim aldıkları Leyla'nın başında ağır yaktı.

İsrail, Leyla bebeği de katletti! Ölü sayısı artıyor

Pazartesi günü İsrail askerinin açtığı ateşte Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 60'a çıkarken, 2 bin 770'in üzerinde yaralı olduğu bildirildi. Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada her iki kişiden birinin kurşunla yaralandığı belirtildi.

Bakanlık tarafından Salı günü yapılan açıklamada, olaylar sırasında hayatını kaybedenler arasında sekiz aylık Leyla bebeğin de olduğu belirtildi. Leyla bebeğin, Filistinliler ile İsrail askerleri arasındaki arbede sırasında sıkılan göz yaşartıcı gazı soluduğu ve hayatını kaybettiği bilgisi verildi.

Leyla el Handur isimli bebeğin annesinin ölen bebeğine büyük bir üzüntü içinde sarıldığı ve ağıt yaktığı görüntüler uluslararası basın tarafından servis edildi.

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ABD SORUŞTURULMASINI ENGELLEDİ

Büyükelçiliğin açılmasıyla Ortadoğu'nun kalbine ateş bırakan ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bağımsız soruşturma önerisini bloke etti. Pazartesi günü Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 60'a çıkarken, 2 bin 770'in üzerinde yaralı olduğu bildirildi.

Gazze Şeridi'nde pazartesi günkü İsrail katliamının ardından ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde şiddet olaylarının bağımsız şekilde soruşturulmasına yönelik karar tasarısını bloke etti.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinin Kudüs'e taşımasını protesto etmek için sınırda toplanan Filistinliler ile İsrail ordusu arasındaki şiddet olaylarının sorumlusunun Hamas olduğu suçlamasında bulunuldu. Ortadoğu'da ise ABD 'Kudüs' kararıyla yaşanan öfke selinin sorumlusu olarak tutuluyor.


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Gazze israil Filistin

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