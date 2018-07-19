İsrail Meclisi skandal yasa tasarısını onayladı

Reuters'ın geçtiği son dakika habere göre, 'Yahudi Ulusal Devlet Yasa Tasarısı'nda, İsrail hukukunda boşluk olması durumunda Yahudi şeriatının temel alınması, sadece Yahudilerin girebildiği yerleşim bölgelerinin oluşturulması, Arapça'nın resmi dil olmaktan çıkarılması ve dünyadaki tüm Yahudilere İsrail'e dönme hakkı tanınması gibi tartışmalı maddeler bulunuyor.

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