İsrail ordusu Dürzi istifalarıyla sarsılıyor

İsrailli Dürzi yüzbaşı Amir Jmall, pazar günü Facebook'tan Başbakan Benyamin Netanyahu'ya hitaben açık bir mektup yayımlayarak istifasını duyurdu.

'Yahudi ulus devlet yasasını' protesto için İsrail ordusuna artık hizmet etmeyeceğini belirten Amir Jmall, şöyle yazdı:

"HİZMET ETTİK, İKİNCİ SINIF VATANDAŞ OLDUK"

''Bu sabah kalktım, karargaha gitmek için yola çıkacaktım ki, kendime şunu sordum: İsrail devletine niye hizmet edeyim? Babam, iki erkek kardeşim ve ben kendimizi adayarak, görev bilinciyle ve vatan sevgisiyle hizmet ettik de sonunda ne elde ettik? İkinci sınıf vatandaşlık.''

"EMİNİM YÜZLERCESİ DAHA BIRAKACAK"

''Netanyahu, senin ve hükümetinin bu kararından sonra artık ülkeye hizmet etmek istemiyorum ve eminim ki yüzlerce kişi daha hizmet etmeyi bırakacak ve ordudan tahliye edilecek'' diye devam eden yüzbaşı, halkının ileri gelenlerine de 'Dürzilerin zorunlu askerlik hizmeti yerine getirmesinin sona ermesi için çalışmaları' çağrısı yaptı. Ancak daha sonra bu mesaj silinmiş gözüktü.

"İLK KEZ BAYRAĞI SELAMLAMADIM, MİLLİ MARŞI SÖYLEMEDİM"

Ardından Shady Zaidan isimli bir diğer Dürzi subay, Facebook hesabından ''Bugüne dek devletin bayrağı önünde gururla durdum ve onu selamladım. Bugüne dek milli marşı söyledim, çünkü bunun benim ülkem olduğundan ve herkesle eşit olduğumdan emindim. İlk kez bugün görev başında bayrağı selamlamayı, milli marşı okumayı reddettim'' açıklamasını yaptı.