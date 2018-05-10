HABER

İsrail'den flaş 'Suriye' açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 10.05.2018 08:06 | Son Güncelleme

İsrail ordusu, İran güçlerinin Suriye'den İsrail'e 20 roket attığını, bu roketlerin hava savunma sistemi tarafından imha edildiğini açıkladı

İsrail'den flaş 'Suriye' açıklaması

İsrail ordusu, İran güçlerinin Suriye'den İsrail'e doğru yaklaşık 20 roket attığını açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü'nün Suriye'den İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ndeki üslere doğru yirmi kadar roket attığı belirtildi.

Atılan tüm roketlerin İsrail hava savunma sistemi Demir Kubbe tarafından havada etkisiz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedildi. Açıklamada ayrıca, "İsrail ordusu bunu vahim bir olay olarak görmektedir ve çeşitli senaryolara hazırlıklı olmaya devam etmektedir." ifadesine yer verildi.

Dünya diken üstünde! Önce ABD şimdi Suudi ArabistanDünya diken üstünde! Önce ABD şimdi Suudi Arabistan
Türkiye'den ABD'ye bir mesaj daha!Türkiye'den ABD'ye bir mesaj daha!
Trump'tan İran'a tehdit gibi sözler!Trump'tan İran'a tehdit gibi sözler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
israil İRAN

En Çok Okunan Haberler

Başbakan'a benzeyen yarışmacı Murat Yıldırım'ı şaşkına uğrattı

Başbakan'a benzeyen yarışmacı Murat Yıldırım'ı şaşkına uğrattı

Serdar'dan flaş Chloe itirafı! 'Param bitti ve...'

Serdar'dan flaş Chloe itirafı! 'Param bitti ve...'

Muharrem İnce ile görüşen Erdoğan'ın oturduğu koltuk gündem oldu! İnce'den açıklama geldi

Muharrem İnce ile görüşen Erdoğan'ın oturduğu koltuk gündem oldu! İnce'den açıklama geldi

İran-İsrail krizi: Suriye'de alarm verildi! Golan Tepeleri vuruldu

İran-İsrail krizi: Suriye'de alarm verildi! Golan Tepeleri vuruldu

Türkiye'de bulundu! Sadece erkekler girebiliyor

Türkiye'de bulundu! Sadece erkekler girebiliyor

Efes-2018’de hedefler tam isabet vuruldu

Efes-2018’de hedefler tam isabet vuruldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
11 kocası olmakla suçladıkları kadını taşlayarak öldürdüler

11 kocası olmakla suçladıkları kadını taşlayarak öldürdüler

Mahathir 92 yaşında yeniden seçildi

Mahathir 92 yaşında yeniden seçildi

İran-İsrail krizi: Suriye'de alarm verildi! Golan Tepeleri vuruldu

İran-İsrail krizi: Suriye'de alarm verildi! Golan Tepeleri vuruldu

Trump'ın CIA Direktörü adayı Haspel'den 'işkence yapılmayacak' sözü

Trump'ın CIA Direktörü adayı Haspel'den 'işkence yapılmayacak' sözü

ABD'nin İran açıklamasının ardından Suudi Arabistan da devreye girdi

ABD'nin İran açıklamasının ardından Suudi Arabistan da devreye girdi

Türkiye hakkında skandal ifadeler! Hollanda ders kitabında...

Türkiye hakkında skandal ifadeler! Hollanda ders kitabında...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.