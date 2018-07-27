İsrail Ordusu Üç İsrailli’yi Bıçaklayan Gencin Köyüne Girdi

İsrail ordusu, bir Yahudi yerleşim birimindeki eve girerek üç İsrailli’yi bıçaklayan Filistinli gencin Batı Şeria’daki köyünde arama yaptı. Olayda yaralanan üç İsrailli’den biri daha sonra yaşamını yitirdi.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, dört Filistinli’nin sorgu için gözaltına alındığı ve saldırganın köyü Kauber’in girişlerinde kontrol noktaları kurulduğu belirtildi. Kauber, Kudüs’ün kuzeyinde yer alıyor. Muhammed Tarık Dar Yusuf olarak kimliği açıklanan 17 yaşındaki saldırgan dün gece olay yerinde vurularak öldürüldü.
Saldırıya uğrayan İsrailliler’in evinin hemen dışında kan lekeleri hala görülüyor. Evin önünde akrabalar ve arkadaş çevresi toplandı.
Komşu Daniel Nadav, çığlık sesleri gelmesi üzerine eve gittiğini ve 31 yaşındaki Yotan Ovadia’yu kanlar içinde bulduğunu anlattı. Nadav, Ovadia’nın bir otomobile yürümeye çalıştığını ama daha sonra düştüğünü, o sırada başka bir komşusunun daha bıçaklandığını gördüğünü söyledi. Nadav, saldırganın daha sonra kendisine doğru da elinde bıçakla koştuğunu ve bıçağı saplamaya çalıştığını belirtti.
Saldırgana tekme atarak kaçtığını söyleyen Nadav, o esnada başka bir komşunun olay yerine gelerek saldırganı vurarak öldürdüğünü bildirdi.
Ovadia kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Hamas olayın ardından açıklama yaparak saldırıyı övdü ancak sorumluluğunu üstlenmedi. Sözcü Fevzi Barhum, saldırıyı “işgalin halkımıza karşı her gün işlediği çirkin suçlara yanıt niteliğinde cesur bir operasyon” olarak niteledi.
İsrail ordusu Filistinli saldırganların evlerini ceza olarak yıkıyor.
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