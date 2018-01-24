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İsrail ordusundan öğrencilere 'Tanrı istemezse deprem olmaz' mesajlı eğitim kitapçığı

DÜNYA HABERLERİ | 24.01.2018 10:44 | Son Güncelleme 3 saat önce

İsrail'de 5. sınıfa giden öğrencilere 'Sivil Cephe Komutanlığı' tarafından dağıtılan bir kitapçıkta 'doğal afetlerin sadece Tanrı'nın isteği ve iradesine bağlı olduğu' ifadesinin yer alması ülkede laik eğitime müdahale edildiği tartışmalarını beraberinde getirdi.

İsrail ordusundan öğrencilere 'Tanrı istemezse deprem olmaz' mesajlı eğitim kitapçığı

İsrail ordusuna bağlı Sivil Cephe Komutanlığı'nın acil durumlarda yapılacakların anlatıldığı sivil savunma dersinde 5. sınıfa giden öğrencilere dağıttığı kitapçık tepki çekti.

Haaretz gazetesinin aktardığına göre, kitapçığın depremle ilgili bölümünde "Biliyoruz ve inanıyoruz ki tüm doğal afetler sadece Tanrı'nın iradesi ve isteğiyle olur" denildi.

'VERİLER BİR DEPREMİN OLACAĞINI İŞARET ETSE BİLE TANRI BUYURMAZSA BU OLMAZ'

Kitapçıkta bu sav 'bilimsel olarak' ise şöyle açıklandı: "Veriler yüksek ihtimalle bir depremin olacağını işaret etse bile Tanrı bunu buyurmazsa deprem olmaz."

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TERÖR SALDIRISININ ENGELLENMESİ TANRI'NIN MUCİZESİ OLARAK SUNULDU

Gazete dini içeriklerin kitapçığın diğer bölümlerinde de yer aldığını, örneğin 'bir terör saldırısının engellenmesinin tanrısal bir mucize olarak sunulduğunu' belirtti.

EĞİTİM BAKANI BENNETT: ABARTILI KUŞKULAR

Kitapçığın içeriğini oğlu söz konusu sınıfta bulunan İsrailli gazeteci Chico Menashe duyurdu.

Twitter hesabından kitapçığın fotoğraflarını paylaşan Menashe dini dogmaların neden konuyla ilgisiz olarak belgeye konulduğunu sorguladı.

Menashe'nin tweet'inin ardından yükselen eleştirilere yanıt veren Eğitim Bakanı Naftali Bennet ise tepkileri ' abartılı kuşkular' olarak niteledi ve çocukların dini kimliğini etkilemeye yönelik herhangi bir çaba içerisinde olunmadığnı savundu.

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Ancak İsrail'deki laik eğitim sistemine yönelik dini müdahaleler konusunda yaygın şikayetler bulunuyor.

Haaretz'e göre 3. sınıftan 9. sınıfa kadar Yahudi-İsrail kültürünün zorunlu ders olarak okutulması, ders kitaplarına konulan dini içerikli ifadeler, dini grupların topluluklarını tanıtmak için okullara davet edilmesi ve bazıları siyaseten tartışmalı olan Yahudi bölgelerine yapılan okul gezileri tepki çeken uygulamalar arasında.

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teknoloji israil laik eğitim

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