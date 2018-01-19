İsrail özür diledi!

Ürdün haber ajansı PETRA'da yer alan açıklamaya göre, İsrail hükümeti, Muhammed el-Cevavde ile Beşşar el-Hamarine'nin Temmuz 2017'de İsrail'in Amman Büyükelçiliğinde, hakim Raid Ziayter'in de Mart 2014'te Batı Şeria-Ürdün sınırında İsrail askerlerince öldürülmesinden ötürü özür diledi.

TAZMİNAT ÖDEME SÖZÜ

Açıklamada, İsrail hükümetinin söz konusu olaylarla ilgili yasal prosedürü uygulama ve ölenlerin ailesine tazminat ödeme sözü verdiği kaydedildi.

Ürdün hükümet sözcüsü Muhammed el-Mumeni'nin ifadelerine de yer verilen açıklamada, Dışişleri Bakanlığının, İsrail Dışişleri Bakanlığından "söz konusu olaylardan ötürü duyulan pişmanlık ve üzüntünün" yer aldığı resmi bir yazı aldığı ifade edildi.

Açıklamada, İsrail hükümetinin, Ürdün ile yeniden iş birliği yapmayı ve söz konusu olaylarla ilgili dosyaların sonuçlandırılmasını istediği vurgulandı. Mumeni, Ürdün hükümetinin, İsrail'in "büyükelçilik görevlilerinin yeniden görevine dönmesi ve diğer yasal prosedürlerle ilgili tüm şartları yerine getirmeyi taahhüt eden" yazısı doğrultusunda ve ulusal çıkarlara uygun bir şekilde gereken işlemleri başlatacağını dile getirdi.