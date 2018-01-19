HABER

İsrail özür diledi!

DÜNYA HABERLERİ | 19.01.2018 00:53 | Son Güncelleme 1 saat önce

İsrail yönetiminin, 2014 ve 2017'de 3 Ürdün vatandaşının İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu öldürülmesinden ötürü Ürdün'e özür beyanında bulunduğu bildirildi.

İsrail özür diledi!

Ürdün haber ajansı PETRA'da yer alan açıklamaya göre, İsrail hükümeti, Muhammed el-Cevavde ile Beşşar el-Hamarine'nin Temmuz 2017'de İsrail'in Amman Büyükelçiliğinde, hakim Raid Ziayter'in de Mart 2014'te Batı Şeria-Ürdün sınırında İsrail askerlerince öldürülmesinden ötürü özür diledi.

TAZMİNAT ÖDEME SÖZÜ

Açıklamada, İsrail hükümetinin söz konusu olaylarla ilgili yasal prosedürü uygulama ve ölenlerin ailesine tazminat ödeme sözü verdiği kaydedildi.

Ürdün hükümet sözcüsü Muhammed el-Mumeni'nin ifadelerine de yer verilen açıklamada, Dışişleri Bakanlığının, İsrail Dışişleri Bakanlığından "söz konusu olaylardan ötürü duyulan pişmanlık ve üzüntünün" yer aldığı resmi bir yazı aldığı ifade edildi.

Açıklamada, İsrail hükümetinin, Ürdün ile yeniden iş birliği yapmayı ve söz konusu olaylarla ilgili dosyaların sonuçlandırılmasını istediği vurgulandı. Mumeni, Ürdün hükümetinin, İsrail'in "büyükelçilik görevlilerinin yeniden görevine dönmesi ve diğer yasal prosedürlerle ilgili tüm şartları yerine getirmeyi taahhüt eden" yazısı doğrultusunda ve ulusal çıkarlara uygun bir şekilde gereken işlemleri başlatacağını dile getirdi.

Mumeni, hükümetin, hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla iletişime geçtiği ve onların da "özür ve tazminatı" kabul ettiğini aktardı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

İsrail'de yayın yapan Haaretz gazetesinin haberinde de Tel Aviv hükümetinin, Ürdün'ün konuyla ilgili açıklamalarını doğruladığı, söz konusu olaylarla ilgili Ürdün tarafıyla anlaşma sağlandığı belirtildi.

Haberde, İsrail'in Amman Büyükelçiliğinin görevine en kısa zamanda başlayacağı aktarıldı.

24 Temmuz 2017'de, İsrail Büyükelçilik kompleksindeki binalardan birinde, güvenlik görevlisiyle elçilik binasındaki dairesine mobilya monte etmek için gelen 2 Ürdünlü marangozdan birisi arasında, "teslimatın gecikmesi nedeniyle" sözlü tartışma yaşanmıştı. Marangozun, tornavidayla yaraladığı güvenlik görevlisinin ateş açarak karşılık verdiği, olayda bir marangozla o esnada orada bulunan daire sahibinin vurulduğu ve kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybettikleri kaydedilmişti.

Zıayter ise 10 Mart 2014'te Batı Şeria-Gazze sınırındaki Kral Hüseyin Köprüsü Sınır Kapısı'nda öldürülmüştü.

Son dakika! İsrail'den kritik Kudüs açıklaması
İsrailli bakan, Gazze’deki Hamas liderlerine suikast düzenlenmesini istedi
İsrailli bakandan skandal sözler: Daha çok Filistinli öldürmeliyiz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
vatandaş Ürdün israil özür

En Çok Okunan Haberler

Kızlarını Adnan Oktar'da görünce suç duyurusunda bulunmuştu! Aileden açıklama geldi

Kızlarını Adnan Oktar'da görünce suç duyurusunda bulunmuştu! Aileden açıklama geldi

Adnan Oktar'a büyük şok! Kedicikler başını fena yaktı

Adnan Oktar'a büyük şok! Kedicikler başını fena yaktı

Mustafa Destici'den flaş açıklama: Erdoğan, AK Parti'ye katılmam için teklifte bulundu

Mustafa Destici'den flaş açıklama: Erdoğan, AK Parti'ye katılmam için teklifte bulundu

"Abisinin eşiyle yattı, ondan tiksiniyorum"

"Abisinin eşiyle yattı, ondan tiksiniyorum"

ABD'den Afrin operasyonu açıklaması! Türkiye'ye flaş çağrı

ABD'den Afrin operasyonu açıklaması! Türkiye'ye flaş çağrı

İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu

İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu

İlginizi Çekebilir

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan Afrin açıklaması

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan Afrin açıklaması

ABD'den son dakika mesaj: Türkiye'ye açıklama borcumuz var

ABD'den son dakika mesaj: Türkiye'ye açıklama borcumuz var

Son dakika: ABD terör ordusunda geri adım attı!

Son dakika: ABD terör ordusunda geri adım attı!

Suriye'den flaş Afrin açıklaması: Karşı koymaya hazırız

Suriye'den flaş Afrin açıklaması: Karşı koymaya hazırız

ABD'de yeni eyalet! Bağımsızlık ilan ettiler...

ABD'de yeni eyalet! Bağımsızlık ilan ettiler...

Okuyucu Yorumları 3 yorum
Bende Türkiyeden özür diledi sandım..
iblisin öndegideni filistinden ne zaman özür dileyeceksin
maymundan 3 dakika önce dogmuş bu terörüst adam. allah öyle bir bela verecek ki size.bunca mazlumun kanı yerde kalmaz gıvrana gıvrana gebereceksin dünyada iki terörüst var biri tramp biride netanyahu. allah belanızı versin hayvanlarrr.
Diğer Haberler
Canlı bomba kendini patlattı! Hareketli dakikalar

Canlı bomba kendini patlattı! Hareketli dakikalar

Papa Francesco'nun zor anları! Neye uğradığını şaşırdı

Papa Francesco'nun zor anları! Neye uğradığını şaşırdı

KKTC'den AB'ye uyarı

KKTC'den AB'ye uyarı

ABD'den Afrin operasyonu açıklaması! Türkiye'ye flaş çağrı

ABD'den Afrin operasyonu açıklaması! Türkiye'ye flaş çağrı

Trump için doktorlardan korkutan açıklama

Trump için doktorlardan korkutan açıklama

Yalnız gezen bir çifti zorla evlendirdiler!

Yalnız gezen bir çifti zorla evlendirdiler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.