HABER

İsrail polisi 2 Türk vatandaşını yeniden gözaltına aldı

DÜNYA HABERLERİ | 25.12.2017 01:41 | Son Güncelleme 1 saat önce

İsrail polisi tarafından cuma günü Kudüs'te gözaltına alınan ve çıkarıldıkları mahkemede kefalet karşılığı serbest bırakılan 3 Türk vatandaşından 2'sinin sınır dışı edilmek üzere yeniden gözaltına alındığı belirtildi.

İsrail polisi 2 Türk vatandaşını yeniden gözaltına aldı

Gözaltına alınan Türklerden Abdullah Kızılırmak'ın ağabeyi Bilal Kızılırmak, yaptığı açıklamada, İsrail polisinin bugün akşam saatlerinde kendilerine ulaşarak kardeşinin ve arkadaşı Mehmet Gargılı'nın tekrar karakola gelmesini talep ettiğini söyledi.

Kızılırmak, bunun üzerine işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan polis merkezine gittiklerini, kardeşiyle arkadaşı Gargılı'yı polis merkezinde bırakarak kaldıkları otele döndüklerini ifade etti.

Kardeşi Kızılırmak ve arkadaşı Gargılı'nın aradan saatler geçmesine rağmen otele dönmemesi üzerine avukatları Umeyr Ahmed Merrid'i aradıklarını ifade eden ağabey Kızılırmak, şunları kaydetti:

"Avukat, kardeşim Abdullah Kızılırmak ve arkadaşımız Mehmet Gargılı'nın sınır dışı edilmek üzere yeniden gözaltına alındığını ve Tel Aviv yakınlarındaki Remle şehrine götürülerek göçmen polisine teslim edildiğini söyledi. Avukat Merrid, mahkemenin böyle bir sınır dışı kararı olmamasına rağmen polisin tamamen kendi inisiyatifiyle böyle bir karar aldığını belirtti."

İsrail'de gözaltına alınan Türk vatandaşları serbest!

İsrail'de gözaltına alınan Türk vatandaşları serbest!

İsrail polisi iki Türk'ü gözaltına aldı!

İsrail polisi iki Türk'ü gözaltına aldı!

Kızılırmak, kardeşi ve arkadaşının hangi nedenle ve ne zaman sınır dışı edileceğini ise bilmediklerini kaydetti.

Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçililiği ve Kudüs Başkonsolosluğu da konuyu takip ediyor.

MESCİD-İ AKSA'YA GİDERKEN GÖZALTINA ALINMIŞLARDI

İsrail polisi tarafından işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde cuma günü gözaltına alınan 3 Türk vatandaşı Abdullah Kızılırmak, Mehmet Gargılı ve Adem Koç dün akşam saatlerinde çıkarıldıkları İsrail mahkemesince kefalet karşılığında serbest bırakılmıştı.

Batı Kudüs'teki İsrail Sulh Ceza Mahkemesine çıkarılan Türk vatandaşlarının, Mescid-i Aksa'nın da içerisinde bulunduğu işgal altındaki Doğu Kudüs'ün surlarla çevrili Eski Şehir bölgesine girişleri ay sonuna kadar yasaklandı.

Kızılırmak ile Gargılı cuma günü yatsı namazı için Mescid-i Aksa'ya girmek isterken, Koç ise cuma namazı sonrası Eski Şehir bölgesinde yaşanan olaylar sırasında gözaltına alınmıştı.

İsrail polisi Kızılırmak ile Gargılı'ya, "İsrail polisini darp etmek ve polise mukavemette bulunmak", Koç'a da "kamu düzenini bozmak ve illegal gösteriye katılmak" suçlamalarını yöneltmişti.

3 Türk vatandaşı da cumartesi günü çıkarıldıkları mahkemede polisin suçlamalarını reddetmişti.

Kızılırmak ile Gargılı'nın Kudüs'ü ziyaret etmek için Belçika’dan geldiği, Koç'un ise İsrail'de faaliyet gösteren bir Türk inşaat firmasında dört aydır çalıştığı belirtilmişti.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Türk vatandaşı israil gözaltı Kudüs Son dakika

En Çok Okunan Haberler

Hayta İsmail'den olay sözler: '30 yaşında olsaydı almazdım, göğüsleri sarkmış olurdu'

Hayta İsmail'den olay sözler: '30 yaşında olsaydı almazdım, göğüsleri sarkmış olurdu'

Fox TV'de flaş gelişme...4 program bitiyor!

Fox TV'de flaş gelişme...4 program bitiyor!

Son seçim anketi açıklandı: Bu Pazar seçim olsaydı... İşte oy oranları

Son seçim anketi açıklandı: Bu Pazar seçim olsaydı... İşte oy oranları

Meral Akşener'den iç savaş uyarısı!

Meral Akşener'den iç savaş uyarısı!

Erdoğan'ı korkuttu! Sahneye bir anda atladı ve...

Erdoğan'ı korkuttu! Sahneye bir anda atladı ve...

Ünlü türkücüye büyük şok! İsviçre'ye alınmadı

Ünlü türkücüye büyük şok! İsviçre'ye alınmadı

İlginizi Çekebilir

Reza Zarrab'ın ifadesinde dördüncü gün! Mahkemeden Türkiye'yi kızdıracak karar

Reza Zarrab'ın ifadesinde dördüncü gün! Mahkemeden Türkiye'yi kızdıracak karar

Dövmesini görünce kurtarmaktan vazgeçtiler! Doktorların zor kararı

Dövmesini görünce kurtarmaktan vazgeçtiler! Doktorların zor kararı

Yemen yangın yeri! Evi patlatılan Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti!

Yemen yangın yeri! Evi patlatılan Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti!

Reza Zarrab tanık kürsüsünde: New York'taki adliyede neler yaşandı?

Reza Zarrab tanık kürsüsünde: New York'taki adliyede neler yaşandı?

Savaşın eşiğinde... Az evvel duyuruldu: Füze fırlattık!

Savaşın eşiğinde... Az evvel duyuruldu: Füze fırlattık!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mısır'dan Türkiye açıklaması: İçişlerimize müdahale etmezlerse gerginlikler aşılır

Mısır'dan Türkiye açıklaması: İçişlerimize müdahale etmezlerse gerginlikler aşılır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Meclisi'ne hitap etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Meclisi'ne hitap etti

Korkunç uçak kazası! 'Hayatta kalan yok'

Korkunç uçak kazası! 'Hayatta kalan yok'

'İnsülin iğnesi mükemmel bir cinayet silahı'

'İnsülin iğnesi mükemmel bir cinayet silahı'

En genç başbakandan 'Türkiye AB'ye giremez' yorumu

En genç başbakandan 'Türkiye AB'ye giremez' yorumu

AP dünyaya duyurdu: Kerkük'ten Adana-Ceyhan'a yeni boru hattı

AP dünyaya duyurdu: Kerkük'ten Adana-Ceyhan'a yeni boru hattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.