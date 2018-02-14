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İsrail polisi, Başbakan Netanyahu hakkında rüşvet soruşturması talep etti

14.02.2018 00:21 | Son Güncelleme

İsrail polisi, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya karşı rüşvet soruşturulması açılmasını talep etti. Netanyahu ise suçlamaların asılsız olduğunu söyledi.

İsrail polisi, Başbakan Netanyahu hakkında rüşvet soruşturması talep etti

İsrail polisi, baş savcılıktan Başbakan Binyamin Netanyahu'ya karşı rüşvet soruşturulması açılmasını talep etti.

İsrail emniyetinden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun dahil olduğu iki ayrı vaka nedeniyle, hakkında rüşvet, dolandırıcılık ve emniyeti suistimal soruşturması açılması için yeterli delil olduğu belirtildi.

TV ekranlarından bir açıklama yapan Netanyahu ise suçlamaların asılsız olduğunu belirtti ve görevine devam edeceğini söyledi.

Suçlamalar neler?

Suçlamalardan birinde, Netanyahu'nun İsrail gazetesi Yediot Aharonot'un yayıncısından, rakip bir yayının önünü kesme karşılığında, kendisi hakkında olumlu yayın yapmasını istediği öne sürülüyor.

Polis, gazetenin genel yayın yönetmeni Arnon Mozes hakkında da soruşturma yürütülmesi gerektiğini söylüyor.

İkinci suçlama ise, Netanyahu'nun İsrailli işadamı Arnon Milchan ve diğer destekçilerinden 100.000 dolar değerinde üzerinde hediye aldığı iddiasını içeriyor.

Jerusalem Post gazetesi, hediyeler arasında şampanya ve puro gibi ürünlerin de bulunduğunu, hediyelerin Milchan'a ABD vizesi almasında kolaylık sağlanması karşılığında alındığını öne sürüyor.

Netanyahu

İsrail polisi, Milchan hakkında rüşvet suçlamasıyla soruşturma açılması gerektiğini belirtiyor.

Polis ayrıca, Netanyahu'nın Avustralyalı milyarder James Packer'la dolandırıcılık ve emniyeti suistimal olarak değerlendirilecek eylemler içine girdiğinden şüphelenildiğini de öne sürüyor.

İsrail'de yayın yapan TV kanalı Kanal 10, Packer'ın Kasım ayında müfettişlere, Netanyahu ve eşi Sara'ya hediye verdiğini söylediğini bildirdi.

İsrail medyası, Netahyahu'nun müfettişler tarafından en az yedi kez sorgulandığını belirtiyor.

Bundan sonra ne olacak?

Netahyahu hakkında soruşturma başlatılıp başlatılmayacağına baş savcılık karar verecek.

Adalet Bakanı Ayelet Shaked, hakkında soruşturma yürütülen bir başbakanın istifa etmek zorunda olmadığını belirtti.

Netahyahu da görevini sürdüreceğini söyledi.

TV konuşmasında Netahyahu, "her zaman ulusunun iyiliği için çalıştığını" belirtti ve polisi kendisine karşı bir cadı av yürütmekle suçladı.

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