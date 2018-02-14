İsrail polisi, Başbakan Netanyahu hakkında rüşvet soruşturması talep etti

İsrail polisi, baş savcılıktan Başbakan Binyamin Netanyahu'ya karşı rüşvet soruşturulması açılmasını talep etti.

İsrail emniyetinden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun dahil olduğu iki ayrı vaka nedeniyle, hakkında rüşvet, dolandırıcılık ve emniyeti suistimal soruşturması açılması için yeterli delil olduğu belirtildi.

TV ekranlarından bir açıklama yapan Netanyahu ise suçlamaların asılsız olduğunu belirtti ve görevine devam edeceğini söyledi.

Suçlamalar neler?

Suçlamalardan birinde, Netanyahu'nun İsrail gazetesi Yediot Aharonot'un yayıncısından, rakip bir yayının önünü kesme karşılığında, kendisi hakkında olumlu yayın yapmasını istediği öne sürülüyor.

Polis, gazetenin genel yayın yönetmeni Arnon Mozes hakkında da soruşturma yürütülmesi gerektiğini söylüyor.

İkinci suçlama ise, Netanyahu'nun İsrailli işadamı Arnon Milchan ve diğer destekçilerinden 100.000 dolar değerinde üzerinde hediye aldığı iddiasını içeriyor.

Jerusalem Post gazetesi, hediyeler arasında şampanya ve puro gibi ürünlerin de bulunduğunu, hediyelerin Milchan'a ABD vizesi almasında kolaylık sağlanması karşılığında alındığını öne sürüyor.