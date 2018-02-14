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İsrail polisi: Netanyahu'nun rüşvet aldığına dair yeterli delil var

DÜNYA HABERLERİ  | 14.02.2018 01:03 | Son Güncelleme

İsrail polisi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun "rüşvet aldığı, yolsuzluk yaptığı ve görevi kötüye kullandığı şüphesine" dair yeterli delil bulunduğunu belirterek, savcıya iddianame hazırlaması tavsiyesinde bulundu.

İsrail polisi: Netanyahu'nun rüşvet aldığına dair yeterli delil var

İsrail polisi, Netanyahu hakkında yürüttüğü iki farklı yolsuzluk soruşturmasını tamamladığını açıkladı.

Polisten yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun "rüşvet aldığı, yolsuzluk yaptığı ve görevi kötüye kullandığı" şüphesiyle yürütülen ve "1000 numaralı konu" olarak bilinen soruşturma kapsamında, başbakan aleyhine yeterli delile ulaşıldığı bildirildi. Söz konusu soruşturmanın iş adamı Arnon Milchan ve Avustralyalı bir diğer iş adamı James Packer ile bağlantılı olduğu belirtildi.

Tamamlanan bir diğer yolsuzluk soruşturması olan ve "2000 numaralı konu" olarak bilinen meselede de Netanyahu'nun "rüşvet aldığı, yolsuzluk yaptığı ve görevi kötüye kullandığı şüphesine" dair yeterli delile ulaşıldığı kaydedildi.

Bu ikinci konunun Netanyahu ile İsrail'in en büyük gazetelerinden Yedioth Ahronoth'un sahibi ve yayıncısı Arnon Moses hakkında olduğu ifade edildi. Polis açıklamasında bu konuda da rüşvet verildiği şüphesine dair yeterli delil bulunduğu dile getirildi.

NETANYAHU İDDİALARI REDDETTİ

Başbakan Netanyahu ise polisin açıklamasının ardından yaptığı konuşmada hakkındaki iddiaların "asılsız" olduğunu ve sonunda hiçbir şey çıkmayacağını savunarak, "Ben bugüne kadar ne yaptıysam İsrail'in çıkarı için yaptım. Bugünden sonra da bunu yapacağım. İsrail'e liderlik etmeye devam edeceğim." şeklinde konuştu.

Hakkındaki soruşturmayı yürüten emniyet birimlerinin tarafsızlığını sorgulayan Netanyahu, "Eğer ki sizi araştıran kişiler onları sıkıştırdığınızı söylüyorsa, nasıl tarafsız bir soruşturma yürütebilirler?" ifadelerini kullandı.

Görevde bulunduğu süre içinde birçok suçlama ve saldırıya maruz kaldığını dile getiren Netanyahu, kendisini görevden uzaklaştırma çabalarının tümünün başarısız olduğunu bunun da başarısız olacağını dile getirdi.

Netanyahu hakkında devam eden soruşturmalar, "iş adamlarından pahalı hediyeler aldığı, Yedioth Ahronoth sahibi ve yayıncısı Arnon Moses ile kendi lehine yayın yapması için pazarlık yaptığı ve Almanya'dan alınan denizaltılarda adının yolsuzluğa karıştığı" iddialarını içeriyor.

Netanyahu'nun, yolsuzluk yaptığının kesinleşmesi durumunda görevinden istifa etmek zorunda kalabileceği belirtiliyor.

(AA)

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