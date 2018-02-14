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İsrail polisinden yolsuzluk davasına yeşil ışık

14.02.2018 01:16 | Son Güncelleme

İsrail polisi, tamamlanan iki soruşturma sonucunda Başbakan Netanyahu hakkında rüşvet, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla dava açılması için tavsiyede bulundu.

İsrail polisinden yolsuzluk davasına yeşil ışık

İsrail polisi, hakkında bir senedir iki farklı konuda soruşturma yürüttüğü Başbakan Benyamin Netanyahu hakkında yolsuzluk suçlamasıyla dava açılması tavsiyesinde bulundu. Polisin açıklamasının ardından konuşan Netanyahu iddiaları reddetti.

Salı akşamı yaptığı açıklamada İsrail polisi, Netanyahu'nun iki farklı soruşturmada "rüşvet aldığı, yolsuzluk yaptığı ve görevi kötüye kullandığına" dair yeterli delil bulunduğunu belirtti.

Netanyahu hakkında iddianamenin hazırlanıp hazırlanmayacağına ve sürecin nasıl işleyeceğine başsavcılık makamı karar verecek. Bu sürecin haftalar veya aylar sürmesi bekleniyor.

Polisin tamamladığı soruşturmalardan ilkinde Netanyahu'nun İsrail doğumlu Hollywood filmleri yapımcısı Arnon Milchan ile Avustralyalı milyarder James Packer'dan bir milyon şekel (230 bin euro) değerinde, aralarında puro, şampanya ve mücevherin de bulunduğu hediyeler aldığı ifade edildi.

Netanyahu'nun avukatları bahsi geçen hediyelerin birer arkadaşlık göstergesi olduğunu ve Netanyahu'nun hediyelere karşılık bir iyilik yapmadığını belirtmişti.

Netanyahu hakkında tamamlanan ikinci soruşturmada ise polis, başbakanın Yedioth Ahronoth gazetesinin yayıncısı Arnon Mozes ile "kanunlar ve diğer yollar aracılığıyla” rakip gazete Israel Hayom'un tirajlarının azaltılması konusunu konuştuğunu ifade etti.

Netanyahu: Göreve devam edeceğim

Polisin dava açılmasına yönelik tavsiye kararını açıklamasından dakikalar sonra televizyonda konuşan Başbakan Netanyahu, suçlamaları reddederek kamu hizmeti yaptığı sürece hiç kişisel çıkar elde etmeyi amaçlamadığını belirtti.

Netanyahu, "Siz, İsrail'in vatandaşları sizi yönetmem için beni seçtiğiniz sürece İsrail'i sorumlu ve sadık bir şekilde yönetmeye devam edeceğim” dedi.

Gerçeklerin ortaya çıkacağına inandığını belirten Netanyahu, "Planlanmış zamanda gerçekleşecek bir sonraki seçimlerde Tanrı'nın yardımı ile sizlerin güvenini tekrar kazanacağıma eminim” diye konuştu.

İsrail parlamentosu Knesset üyelerinin seçileceği bir sonraki seçimin 2019 sonuna doğru yapılması bekleniyor.

Toplamda yaklaşık 12 sene başbakanlık makamında bulunan Netanyahu, bu süre zarfında hakkında en az 15 soruşturma açıldığını, ancak hiçbirisinden bir sonuç çıkmadığını belirtti.

rtr,AFP/DÇÜ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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