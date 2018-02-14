İsrail polisinden yolsuzluk davasına yeşil ışık

İsrail polisi, hakkında bir senedir iki farklı konuda soruşturma yürüttüğü Başbakan Benyamin Netanyahu hakkında yolsuzluk suçlamasıyla dava açılması tavsiyesinde bulundu. Polisin açıklamasının ardından konuşan Netanyahu iddiaları reddetti.

Salı akşamı yaptığı açıklamada İsrail polisi, Netanyahu'nun iki farklı soruşturmada "rüşvet aldığı, yolsuzluk yaptığı ve görevi kötüye kullandığına" dair yeterli delil bulunduğunu belirtti.

Netanyahu hakkında iddianamenin hazırlanıp hazırlanmayacağına ve sürecin nasıl işleyeceğine başsavcılık makamı karar verecek. Bu sürecin haftalar veya aylar sürmesi bekleniyor.

Polisin tamamladığı soruşturmalardan ilkinde Netanyahu'nun İsrail doğumlu Hollywood filmleri yapımcısı Arnon Milchan ile Avustralyalı milyarder James Packer'dan bir milyon şekel (230 bin euro) değerinde, aralarında puro, şampanya ve mücevherin de bulunduğu hediyeler aldığı ifade edildi.

Netanyahu'nun avukatları bahsi geçen hediyelerin birer arkadaşlık göstergesi olduğunu ve Netanyahu'nun hediyelere karşılık bir iyilik yapmadığını belirtmişti.