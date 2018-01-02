İsrail resmen bombayı patlattı! Kudüs'le ilgili skandal karar!

İsrail, işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs dahil kutsal şehrin herhangi bir kısmından çekilmeyi neredeyse imkansız hale getiren bir adım attı. İsrail parlamentosu Knesset'te bu sabah geçen tasarıya göre, çekilmeyi onaylamak için parlamentoda en az üçte iki çoğunluk aranacak. Knessette toplam 120 sandalye bulunuyor.

Knesset'in resmi internet sayfasında yer alan yazılı açıklamada, yeni yasanın Kudüs'ün sınırlarını yeniden belirleyerek genişletme imkanı sağladığı aktarıldı.

Yasadan önce Kudüs'ün belediye sınırlarını değiştirerek işgal altındaki Batı Şeria'ya doğru genişletme ihtimali çok daha azdı.

Parlamentoda 51'e karşı 64 oyla kabul edilen tasarı, aşırı sağcı Yahudi Evi partisi milletvekillerinden Şuli Moalem-Refaeli tarafından hazırlandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık tarihinde Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması, bölgeyi yangın yerine çevirmişti. Kutsal kentin doğusu, 1967 yılından bu yana İsrail işgali altında.

ÇİFT DEVLETLİ BİR ÇÖZÜM BEKLENTİSİ

Filistinliler ve dünya, Doğu Kudüs'ün Filistin'in başkenti olduğu çift devletli bir çözümü onaylıyor.

Al Jazeera'ya göre, Tel Aviv yönetiminin bu sabah attığı adım Kudüs'ü ilerleyen yıllarda ikiye bölmeyi daha da zorlaştıracak.

İsrail, Kudüs'ü 1980 yılında başkent ilan etse de Trump'ı kararına kadar tek başınaydı.

Birleşmiş Milletler kararlarını yok sayan İsrail, halihazırda Filistin topraklarını gasp etmiş durumda. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları, Doğu Kudüs'ün işgal altında olduğunu resmen belirtiyor.