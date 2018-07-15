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İsrail roketleri, Halep'te Suriye askeri mevzilerini vurdu

DÜNYA HABERLERİ  | 15.07.2018 23:45 | Son Güncelleme

İsrail roketleri, Halep'in kuzeyinde yer alan Nairab Havalimanı'nda bulunan Suriye askeri mevzilerini vurdu.

İsrail roketleri, Halep'te Suriye askeri mevzilerini vurdu

İsrail ordusu tarafından düzenlenen saldırının maddi zarara sebep olduğu belirtildi.

Suriye Arap Haber Ajansı, İsrail'in Halepte, havaalanının kuzeyinde yer alan askeri mevzileri hedeflediği belirtildi.

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