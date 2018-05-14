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İsrail saldırılarında engelli Filistinliler özellikle mi hedef oluyor?

DÜNYA HABERLERİ  | 14.05.2018 18:07 | Son Güncelleme

İsrail'in 2008'deki saldırısında bacaklarını kaybeden Fadi Abu Salah, bugün yine İsrail bombardımanında şehit edildi. Aralık ayında da tekerlekli sandalyeyle direnen Ebu Süreyya, İsrail saldırısında şehit olmuştu.

İsrail saldırılarında engelli Filistinliler özellikle mi hedef oluyor?

2008'de İsrail saldırısı sırasında bacaklarını kaybeden Fadi Abu Salah, Nakba'nın 70. yıldönümünü kutlamak için düzenlenen bir protesto sırasında İsrail saldırısında şehit edildi.

ARALIK AYINDA DA EBU SÜREYYA ŞEHİT OLMUŞTU

Aralık ayında da tekerlekli sandalyeyle direnen Ebu Süreyya, İsrail saldırısında şehit olmuştu.

sehit

BİLEREK Mİ YAPIYORLAR?

Filistinlilerin direnişinde engellilerin özellikle mi hedef olduğu, sosyal medyada çok konuşuldu.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Gazze katliam Direniş ABD büyükelçilik Fadi Abu Salah Ebu Süreyya

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
kahrolsun ABD kahrolsun israil.kahrolsun bunların önüne arkasına yardımcı olan insanlara.
iman var kardesım engel var dıye sehıt olmuyorlar..o kardeslerımızdekı ımanı ve cesaretı ne bızım basımızdakıelr nede ınsanlarımız anlayabılır...
yine başladı duygu sömürüsü, ajitasyon
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