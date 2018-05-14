İsrail savaş uçaklarının Gazze'de Hamas'a bağlı bir askeri eğitim kampını hedef aldığı bildirildi.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'nin kuzeyinde Hamas Hareketi'nin askeri kanadına bağlı bir askeri eğitim kampında 5 noktanın vurulduğu aktarıldı.
Açıklamada, söz konusu hava saldırısının "Hamas'ın son saatlerde yürüttüğü şiddet olaylarına bir cevap" olarak gerçekleştirildiği ifade edildi.
Gazze'nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için "milyonluk yürüyüş" adını verdikleri kapsamlı gösteriler düzenliyor.
43 FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU
İsrail askerlerinin Gazze sınırında bugün düzenlenen barışçıl gösterilere müdahalesinde şimdiye kadar 43 Filistinli şehit oldu, binden fazla kişi yaralandı.
AA
İsrail savaş uçakları Gazze'ye hava saldırısı düzenledi
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