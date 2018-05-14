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İsrail savaş uçakları Gazze'ye hava saldırısı düzenledi

DÜNYA HABERLERİ  | 14.05.2018 17:32 | Son Güncelleme

İsrail savaş uçakları bugün Gazze şeridinin kuzey kesiminde Beyt El İhya beldesinde bulunan Filistin direnişi askeri tesislerini bombaladı.

İsrail savaş uçaklarının Gazze'de Hamas'a bağlı bir askeri eğitim kampını hedef aldığı bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'nin kuzeyinde Hamas Hareketi'nin askeri kanadına bağlı bir askeri eğitim kampında 5 noktanın vurulduğu aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu hava saldırısının "Hamas'ın son saatlerde yürüttüğü şiddet olaylarına bir cevap" olarak gerçekleştirildiği ifade edildi.

Gazze'nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için "milyonluk yürüyüş" adını verdikleri kapsamlı gösteriler düzenliyor.

43 FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU

İsrail askerlerinin Gazze sınırında bugün düzenlenen barışçıl gösterilere müdahalesinde şimdiye kadar 43 Filistinli şehit oldu, binden fazla kişi yaralandı.

AA

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Anahtar Kelimeler:
israil Gazze patlama

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Okuyucu Yorumları 20 yorum
Mazlum Filistin Halkı yalnız değildir !. Orta doğuyu kan gölüne çeviren ABD emperyalizminin desteklediği işgalci Siyonist İsrail devleti döktüğü kanda boğulacak ve direnen Filistin Halkı kazanacak !..
Allahin gazabi israilin uzerine olsun insallah ...akan bir damla kanin elbet alkah katinda hesabini vereceksin israil
Gazze o zalimlere mezar olacak !
amin insallah
eminmisin
Bence dünyadaki tüm Müslümanlar Avrupada, Amerikada, Avustralyada, Müslümüman takkesi takmiş Sudi Arabistanda, herkes elinden gelen kötü kozları kullansın derim. Taşa taş , göze göz hatta daha fazlası. Amin
hadi len
Allah ım gör yapılan zulmü yardım et bizlere daha ne kadarımız ölecek. Allah İsrailin amerikanın belasını versin
Hep birlikte kinayalim da israil yok olsun amin
her zamanki gibi buradan yazıp çizip lanet okuyarak bunları da atlatacaz abilerim sakin olun
ALLAH IN VADİ YAKINDIR İNŞALLAH
Allah bu kafirlerin kahrolduğunu görmeyi ve bunda bizimde emeğimizin geçmesini nasip etsin inşaallah. Neler yapmak istiyoruz ama yapamıyoruz yapmıyoruz ne olacak bu müslümanların hali bilmiyorum
Ordumuz Suriye den çıkıp Filistin e gitsin. Boş namelere gerek yok. İsrail e artık birinin dur demesi lazım. Bölgede bu güce sahip sadece 2 ülke var. Biri Türkiye diğeri de İran.
Olur böyle şeyler 50 yıldır oluyor ne değişti? Orada?İsrail aynı, gazze şeridi aynı.Ya şehir ikiye bölünecel lefkoşe gibi yada bu böyle sürüp gider...
SINIR ICIN SURIYEYE GIRIK ODA MUSALUMANLIK ICIN BURAYADA GIRILIR BENCE BEN BIR MÜSLUMAN OLARAK HAZIRIM !!!!
Asrın cumhurbaşkanı artık söylemlerden çok eyleme geçmesi şart. Kıınıyoruz, şiddetle kınıyoruz demekle kimse tın lamıyor. Tüm müslüman kardeşlerimden Türkiyedeki yahudi mallarını almamaya davet ediyorum. Yahudilerin kapatacağı fabrika ve işyerleri mi önemli yoksa dökülen müslüman kanımı?
katilller
savaş kapımızda
Sanırım islamın en zayıf yanıyla sadece dilimizle zalimlere beddua mazlumlara dua ediyoruz. Kimse ağlamasın yahudileri güçlendiren bizleriz. Şeytanın markasını kullanmaya ve yükseltmeye devam yakında hangi müslüman ülkeyi vuracaklar bakalım
müslüman ülkeleri böyle durdukça hiçbiriyle olmaz israil amerikaya
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