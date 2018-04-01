İsrail Savunma Bakanı'ndan BM'nin Gazze'deki İsrail saldırılarına soruşturma çağrısına ret

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, Gazze-İsrail sınırında en az 15 Filistinli'nin öldürülmesi sonrası Birleşmiş Milletler'in (BM) bağımsız bir soruşturma açılması çağrılarını reddetti.

Lieberman İsrail Ordusu radyosunda yaptığı açıklamada, "İsrail askeri gerekeni yaptı. Bence bütün askerlerimiz bir madalyayı hak ediyor" dedi.

BM ve ardından Avrupa Birliği (AB) peş peşe açıklamalarla ölümlere ilişkin bağımsız soruşturma açılmasını istemişti.

İsrail ise hayatını kaybedenlerin çoğunun "teröristlerden oluştuğunu" söyleyerek, Hamas ve diğer Filistinli örgütleri suçluyor.

Ne yaşandı?

Cuma günü İsrail-Filistin arasında 2014'teki Gazze Savaşı'ndan bu yana yaşanan en kanlı gündü.

Gazze'deki Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü için 65 km'lik sınırda on binlerce Filistinli toplanmış, altı hafta sürecek protestolar öncesi buralara çadırlar kurmuştu.

Ancak kamp alanlarında kalmayan yüzlerce kişi, protestoları organize eden yetkililer ve İsrail Ordusu'nun "sınırdan uzak durun" uyarılarına rağmen hatta yaklaştı.

İsrail Ordusu, sınıra taşlar ve molotof kokteylleri atıldığını, askerlerin de olayları engellemek için "eylemin ana azmettiricilerine" ateş açtığını söyledi.