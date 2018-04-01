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İsrail soruşturma talebini geri çevirdi

01.04.2018 16:02 | Son Güncelleme

Savunma Bakanı Lieberman, İsrail askerlerinin 15 Filistinliyi öldürdüğü Gazze'deki olaylarla ilgili AB ve BM'den gelen soruşturma taleplerini reddetti, ordunun "kararlı tutumunu" sürdüreceğini kaydetti.

İsrail soruşturma talebini geri çevirdi

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman Gazze sınırında yaşananlarla ilgili olarak İsrail'in tutumunu savundu. Lieberman ordu radyosuna yaptığı açıklamada Filistinlilerin protestoları devam ettiği sürece "Biz de kendimizi koruyacağız" şekline konuştu.

Abluka altındaki Gazze'nin İsrail sınırında geçen Cuma günü düzenlenen gösterilerde İsrail askerleri Filistinlilerin üzerine ateş açmışt kişi hayatını kaybetmiş, bin 400'den fazla kişi de yaralanmıştı.

Lieberman ise öldürülen Filistinlilerin büyük bölümünün "bilinen teröristler" olduğunu savundu.

Soruşturma talebine ret

Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler (BM) Gazze'deki olaylarla ilgili bağımsız soruşturma talebi etti. "Düşünce ve toplanma özgürlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini" belirten AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini bağımısız bir soruşturma yapılması gerektiğini belirtti. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de olaylarla ilgili "bağımsız ve şeffaf bir soruşturma" yapılmasını istedi.

Lieberman ise böyle bir soruşturma için işbirliği yapmayacaklarını kaydetti. Soruşturma talep edenleri iki yüzlülükle suçlayan Lieberman uluslararası toplumu Suriye, Yemen, Libya ve Sudan'daki yüzbinlerce insanın ölümünü soruşturmaya çağırdı.

Erdoğan İsrail'i kınamıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan cumartesi günü kaptığı konuşmada Gazze şeridinde yaşananları katliam olarak nitelemiş ve İsrail yönetimini kınamıştı.

"Türkiye'yi son yıllardaki en temiz, en ahlaki askeri operasyonu olan Afrin Harekatı sebebiyle eleştirenlerin mesela İsrail'in şu anda Gazze'de dün yaptığı katliam için kayda değer bir itiraz dile getirdiklerini duydunuz mu?" diye konuşan Erdoğan sözlerini söyle sürdürmüştü:

"Gazze'de kendi topraklarında gösteri yapan insanların üzerine ağır silahlarla saldıran İsrail'e, söz söyleyemeyenlerin, gözlerini bize dikmeleri, samimiyetsizliklerinin en büyük delilidir. Bu vesileyle dün Gazze'de şehit edilen Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. İsrail yönetimini bu insanlık dışı saldırısından dolayı da şiddetle kınıyorum."

İsrail'in 2005'te Gazze şeridinden çekilmesinin ardından 2007'de Hamas burada yönetimi ele geçirdi. Hamas'ın Gazze'de yönetimi devralmasının ardından, İsrail bölgeyi ablukaya aldı. Söz konusu abluka on yıldan fazladır devam ediyor. Ablukaya Mısır da destek veriyor.

Toprak Günü yürüyüşü

15 kişinin öldüğü olaylar Filistinlilerin Toprak Günü olarak andığı 30 Mart'ta yaşanmıştı. Söz konuau gün, 1976'da topraklarına el konulmasını protesto eden 6 Filistinli göstericinin İsrail güvenlik güçlerince öldürülmesinin yıldönümü. Filistinlilerin her yıl bu tarihte başlattığı eylemler, "Felaket" günü olarak anılan 15 Mayıs'a, yani İsrail devletinin kurulduğu günün yıl dönümüne kadar devam ediyor. Filistinliler bu eylemler için Gazze sınırı boyunca faklı noktalara çadır kampları kurdu.

dpa/AFP,BW/GY

©Deutsche Welle Türkçe

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