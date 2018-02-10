İsrail-Suriye Arasında Gerginlik

Öte yandan İran Devrim Muhafızları komutanı Huseyim Selami, ‘İsrail’den gelen bu tarz haberleri doğrulamıyoruz’ dedi. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Bahram Kasım da, İsrail’in iddialarının ‘saçma’ olduğunu belirtti.

Suriyeli yetkililer de ülkenin orta kesimlerinde büyük patlamaların olduğunu ifade etti.

İsrail ordusu, Suriye’den yoğun bir uçaksavar ateşi yapıldığını ve iki pilotun İsrail’in kuzeyine düşen uçaklarından kendilerini fırlatmak zorunda kaldığını açıkladı. Pilotlardan birinin ağır yaralı olduğu belirildi.

İsrail, İran’a ait insansız hava aracının, İsrail’in egemenlik alanını ciddi ve kural tanımayan bir şekilde ihlal ettiğini ve İran’ı karşılık olacağı konusunda uyardıklarını belirtti.

İsrail, hava sahası içinde İran’a ait bir insansız hava aracını düşürdükten sonra, Suriye içinde İran ve Suriye hedeflerine saldırı düzenledi. Bu operasyon sırasında da Suriye bir İsrail jetini düşürdü.

İsrail ordusu sözcüsü, ‘Bu İsrail topraklarına yapılmış ciddi bir İran saldırısı. İran bölgeyi bir maceranın içine sürüklemeye çalışıyor ve nasıl sonuçlanacağını da bilmiyor. Bu saldırılar dan kim sorumluysa bedelini ödeyecek’ dedi.

Ancak Suriye ordusu ve müttefikleri, insansız hava aracının, İsrail hava sahasını delmediğini belirtti ve aracın IŞİD militanları hakkında istihbarat toplamak için olağan görevlerinden birinde olduğunu söyledi.

Suriye Savunma Bakanı, websitesinde yapılan açıklamada, hava savunma güçlerinin, İsrail’in saldırısına başarıyla karşılık verdiğini ve birden fazla uçağı düşürdüğünü belirtti. Açıklamada bakan, ‘Düşman İsrail, yine askeri üslerimizden birine saldırdı ve hava savunma ekiplerimiz bu saldırıya karşılık verip saldırıyı önledi.