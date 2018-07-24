İsrail Suriye Savaş Uçağını Düşürdü

İsrail, Suriye ordusuna ait bir savaş uçağını hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle düşürdüğünü açıkladı. Öte yandan Suriye ordusu yedi yıl süren iç savaşta ilk kez Golan Tepeleri sınırına ulaştı.

İsrail ordusu Suriye’ye ait savaş uçağını izlediklerini ve İsrail hava sahasından iki kilometre içeri girmesinin ardından uçağı Patriot füzesiyle düşürdüklerini kaydetti.

İsrail pilotun akıbetinin bilinmediğini de kaydetti.

Suriye devlet medyası ise uçağın Suriye’nin güneyinde operasyon düzenlerken vurulduğunu belirtti.

Suriye kuvvetleri son haftalarda İsrail sınırındaki IŞİD militanlarına karşı operasyon düzenliyor.

Hükümet güçleri Salı günü ilk kez BM’ye ait gözlemcilerin bulunduğu İsrail işgalindeki Golan Tepeleri sınırına dayandı.

İsrail son dört yılda ilk kez bir Suriye jetini vurmuş oldu.

İsrail ordusu sabah saatlerinde Suriye içinde Suriye Hava Kuvvetleri’nin faaliyetleri de dahil olmak üzere çatışmaların yoğunlaştığını tesbit ettiğini bildirdi.

Uçağın düşürülmesinden dakikalar önce Suriye devletine ait El İkbariye televizyonu Suriye ve Golan Tepeleri arasındaki BM tampon bölgesini ayıran sınırın görüntülerini veriyordu.

Görüntülerde BM gözlemci misyonunun 400 metre kadar gerisinde İsrail askerlerinin güvenlik noktası görülüyor.

İsrail Golan Tepeleri’ni Suriye’den 1967 yılında almıştı. BM iki taraf arasında bir barış gücü bulunduruyor.

