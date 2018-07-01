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İsrail Suriye Sınırındaki Askeri Varlığını Arttırıyor

01.07.2018 18:20 | Son Güncelleme

İsrail ordusu Suriye sınırındaki askerlerini takviye edeceğini ve Suriye hükümetinin bölgede şiddetlenen operasyonlarından kaçanlar için insani yardım çalışmalarını arttıracağını kaydetti

İsrail Suriye Sınırındaki Askeri Varlığını Arttırıyor

İsrail ordusu Suriye sınırındaki askerlerini takviye edeceğini ve Suriye hükümetinin bölgede şiddetlenen operasyonlarından kaçanlar için insani yardım çalışmalarını arttıracağını kaydetti.

İsrail ordusu sınıra zırhlı ve topçu birlikler göndermeye hazırlanıyor. Son olarak Birleşmiş Milletler (BM) bölgede insani felaket yaşanabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

Suriye’nin güneyinde ordunun isyancıları temizlemek için yürüttüğü saldırılar nedeniyle binlerce kişi İsrail işgalindeki Golan Tepeleri’ne ve Ürdün sınırına doğru kaçıyor.

İsrail ordusu, aralarında aileleri ölen dört çocuk da bulunan altı Suriyelinin hastanede tedavi altına alındığını kaydetti. Ayrıca İsrail, Suriye sınırına 300 çadır, 60 ton gıda, insani yardım malzemesi ve ilaç taşıdı.

İsrail orudusu iki yıldır Suriye’ye 1500 ton gıda, 250 ton giysi ve neredeyse bir milyon litre yakıt gönderdiğini açıkladı.

Ordu, ihtiyaç halindekilere yardımın devam edeceğini ancak ülkeye geniş çaplı bir mülteci akınının kabul edilmeyeceğini bildiriyor.

İsrail, Suriye’deki savaş sırasında zaman zaman Suriye hükümetine destek veren Hizbullah’a yönelik hava saldırıları düzenledi.

İsrail ayrıca Esat’ı destekleyen İran’ı da İsrail sınırındaki askeri varlığı konusunda uyarıyor. Son aylarda Suriye’deki bazı İran hedefleri de İsrail uçakları tarafından vuruldu.

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