İsrail Suriye uçağını düşürdü

İsrail düşürülen jetin hava sahasını ihlal ettiğini öne sürerken, Suriye uçağın kendi hava sahasında vurulduğunu iddia ediyor.İsrail, hava sahasını ihlal ettiğini öne sürdüğü Suriye'ye ait bir savaş uçağını vurdu. Suriye ise Sukhoi tipi savaş uçağının kendi hava sahası içindeyken vurulduğunu belirtiyor.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail hava sahasını yaklaşık iki kilometre ihlal eden Suriye'ye ait bir savaş uçağının Patriot hava savunma sistemlerinden fırlatılan iki füzeyle vurulduğu ve uçağın Golan Tepeleri'nin Suriye tarafına düştüğü belirtildi. Ordu sözcüsü Jonathan Conricus "uçağın vurulduğunu ve büyük olasılıkla Suriye tarafındaki Golan Tepeleri'nin güneyine düştüğünü, pilotların akıbeti hakkında bilgilerinin ise bulunmadığını” söyledi.

Sözcü uçağın Rusya'ya değil, Suriye hava kuvvetlerine ait olduğunu belirtti. Ayrıca ülkenin güneyinde Suriye rejim birliklerinin IŞİD'in bir uzantısına karşı yürüttüğü mücadelede yoğunlaşan çatışmalar nedeniyle İsrail ordusunun yüksek alarm seviyesinde hazır beklediği kaydedildi.