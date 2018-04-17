Suriye'de son dakika gelişmesi! Füzeler etkisiz hale getirildi

Sputnik'te yer alan habere göre; füzelerin nereden geldiğinin ve nereyi hedef aldığının ise henüz belirlenmediği belirtildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA da, "Suriye hava savunma sistemi, Humus üzerinde hava sahasını ihlal eden füzeleri etkisiz hale getirdi" derken, füzenin kaynağına dair bir açıklamada bulunmadı.