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Suriye'de son dakika gelişmesi! Füzeler etkisiz hale getirildi

DÜNYA HABERLERİ  | 17.04.2018 01:49 | Son Güncelleme

Suriye ve İran medyası, Suriye'nin hava savunma sisteminin Humus üzerindeki füzeleri etkisiz hale getirdiğini belirtti.

Suriye'de son dakika gelişmesi! Füzeler etkisiz hale getirildi

Sputnik'te yer alan habere göre; füzelerin nereden geldiğinin ve nereyi hedef aldığının ise henüz belirlenmediği belirtildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA da, "Suriye hava savunma sistemi, Humus üzerinde hava sahasını ihlal eden füzeleri etkisiz hale getirdi" derken, füzenin kaynağına dair bir açıklamada bulunmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Suriye Humus israil

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