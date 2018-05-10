İsrail: ‘Suriye’de İran Hedeflerini Vurduk’

İsrail, Golan tepelerindeki mevzilerine düzenlenen roket saldırılarına misilleme olarak saldırıyı yaptığını belirtiyor. Bu, 1973’den buyana İsrail’in Suriye’ye yönelik en geniş çaplı saldırı oldu.

İsrail Savunma Bakanı, saldırıda İran’ın askeri tesislerinin tamamına yakınının vurulduğunu söyledi. Suriye’deki savaşı izleyen bir izleme grubuysa saldırıda 5 Suriye askeri dahil olmak üzere en az 23 kişinin öldüğünü açıkladı.

Saldırılarda İranlı güçler ya da İran’ın desteklediği milislerden ölen olup olmadığı açıklanmadı.

Suriyeli General Ali Mayhub, televizyonda yaptığı açıklamada, Suriye hava savunma sistemlerinin saldırının büyük bölümünü engellediğini de belirtti.

Suriye ordusu İsrail hava saldırılarında 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de yaralandığını bildirdi. Saldırılarda ayrıca bir radar istasyonuyla cephanelik vuruldu, bazı hava savunma birimleri zarar gördü.

Rusya Savunma Bakanlığı, 28 İsrail savaş uçağının 2 saatlik saldırı boyunca 60 füze fırlattığını, ayrıca İsrail’in 10’dan fazla da karadan karaya füze fırlattığını bildirdi.

Beyaz Saray İran’ı ‘provakatif roket saldırıları’ nedeniyle kınadı ve İsrail’in kendini savunma hakkını desteklediğini belirtti.

Konuyla ilgili açıklama Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders’dan geldi.

Sanders, İran’ın Suriye’ye İsrail’i hedef alan roket ve füze sistemleri yerleştirmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi ve bunun bütün Ortadoğu için tehlikeli bir gelişme olduğunu kaydetti.

İngiltere de İran’ın yaptığından şüphelenilen roket saldırısını kınadı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel’se Ortadoğu’da gerilimi düşürme çağrısı yaptı ve İran’ın saldırısının İsrail’inmisillemesine neden olduğunu belirtti.

Rusya’ysa İsrail’in Suriye’deki İran tesislerine saldırısının tehlikeli bir tırmanmaya neden olduğunu belirterek, İsrail’le İran’a, birbirlerine karşı provakasyonda bulunmamaları için çağrı yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova’nın saldırıları çok alarm verici bir gelişme olarak gördüğünü söyledi.

