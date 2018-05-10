İsrail Suriye'deki İran hedeflerini vurdu

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Suriye'deki İran güçlerince kullanılan "onlarca" hedefin vurulduğu duyuruldu. İsrail, gece boyunca vurulan hedefler arasında silah depoları, lojistik ve istihbarat merkezleri olduğunu belirtti. Operasyona katılan İsrail savaş uçaklarının üslerine döndüğü açıklandı.

Suriye resmi haber ajansı SANA, Suriye hava sahasına giren onlarca füzenin savunma sistemlerince düşürüldüğünü ancak bazı füzelerin hedeflerine ulaştığını bildirdi. Suriye medyası, vurulan hedefler arasında askeri üslerin yanı sıra silah depoları ve askeri radar merkezlerinin bulunduğunu doğruladı. Başkent Şam üzerindeki füzelerin görüntüleri canlı yayınla izleyicilere aktarıldı.

Operasyon, İsrail'in Suriye krizinin başladığı 2011 yılından beri İran hedeflerine yönelik düzenlediği en büyük saldırı olarak kayıtlara geçti. Suriye'deki krize askeri anlamda müdahil olmayı büyük oranda tercih etmeyen İsrail, buna karşın bölgeye son yedi yılda 100'ü aşkın hava saldırı gerçekleştirdiğini açıklamıştı. Bunların birçoğu, İran'ın Hizbullah'a yönelik silah sevkiyatını hedef almıştı.