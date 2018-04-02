İsrail Tartışmalı Planından Vazgeçti

İsrail hükümeti, Afrikalı sığınmacıları sınırdışı etme planını devreden çıkarmak için Birleşmiş Milletler’le anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, varılan anlaşma çerçevesinde BM Mülteciler Dairesi’nin halen İsrail’de bulunan 16 bini aşkın Afrikalı’yı bu mültecileri almayı kabul eden Batı ülkelerine göndereceği belirtildi.

Aynı açıklamada, yeni anlaşmanın beş yıl boyunca üç aşamada uygulamaya konulacağı vurgulandı. Planın tamamlanmasından sonra geride kalanların siyasi sığınma başvurularının kabul edileceği de dile getirildi.

Anlaşma sayesinde İsrail daha önce planladığı gibi Afrikalı mültecileri, Afrika’daki bazı ülkelere zorunlu olarak geri göndermeyecek. Bu ülkelerin, İsrail’le gizli anlaşma yapan Uganda ve Ruanda olduğu tahmin ediliyordu.

İsrail’in zorla geri göndermeyi planladığı göçmenlerin çoğunu Eritre ve Sudan’dan kaçanlar oluşturuyor.

İsrail, yaklaşık 35-40 bin kişilik Afrikalı göçmenin siyasi sığınmacı olmadıklarını iş aramak için geldiklerini bu nedenle de bunları sınırları içinde tutma mecburiyetinde olmadığını açıklamıştı.

Hükümet karşıtı bazı gruplar ve Amerika’daki Yahudi gruplar İsrail’in bu kararını sert şekilde eleştirmişti.