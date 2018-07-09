İsrail tehdit etti: Çok sert karşılık verilir!

İsrail, Suriye'nin güneyinde ilerleyen Esad rejiminin Golan Tepeleri'ne mevzilenmesi durumunda buna karşılık verileceğini duyurdu.

İSRAİL VURDU, SURİYE DÜŞÜRDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİ



Sabah saatlerinde, İsrail'e ait savaş uçaklarının, Humus ilinde yer alan, İran destekli yabancı grupların da kaldığı T4 hava üssüne füze saldırısı düzenlediği kaydedilmiş, ajansın askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, "Savunma sistemlerimiz, İsrail'in T4 hava üssüne saldırısına karşılık vererek birkaç füzeyi düşürdü. Sistemlerimiz, saldırıyı yapan uçaklardan birini vurdu, diğerlerini de geri çekilmeye mecbur bıraktı." ifadelerine yer verilmişti.

