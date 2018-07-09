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İsrail tehdit etti: Çok sert karşılık verilir!

DÜNYA HABERLERİ  | 09.07.2018 16:24 | Son Güncelleme

Reuters haber ajansı, İsrail ordusunun Esad rejimine bağlı birliklerin Suriye'nin güneyinde ilerleyerek Golan Tepeleri'ne mevzilenmesi durumunda buna çok sert karşılık verileceğini duyurdu. İsrail, Suriye ordusunun bölgedeki askeri operasyonlarına karşılık birlikleri vurmakla tehdit etti

İsrail tehdit etti: Çok sert karşılık verilir!

İsrail, Suriye'nin güneyinde ilerleyen Esad rejiminin Golan Tepeleri'ne mevzilenmesi durumunda buna karşılık verileceğini duyurdu.

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Sabah saatlerinde, İsrail'e ait savaş uçaklarının, Humus ilinde yer alan, İran destekli yabancı grupların da kaldığı T4 hava üssüne füze saldırısı düzenlediği kaydedilmiş, ajansın askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, "Savunma sistemlerimiz, İsrail'in T4 hava üssüne saldırısına karşılık vererek birkaç füzeyi düşürdü. Sistemlerimiz, saldırıyı yapan uçaklardan birini vurdu, diğerlerini de geri çekilmeye mecbur bıraktı." ifadelerine yer verilmişti.

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israil tehdit karşılık Suriye Esad Golan Tepeleri rejim

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