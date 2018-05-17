İsrail Turizm Bakanı’ndan “Türkiye’ye gitmeyin” çağrısı

Bakan, "mevcut durumda bu ülkeye gitmek için bir sebep göremediğini" söyledi.İsrail Turizm Bakanı Yariv Levin, İsrail vatandaşlarına "Türkiye'ye gitmeyin” çağrısında bulundu. İsrail haber portalı "Ynet”e konuşan bakan, "Açık bir şekilde ifade ediyorum: Türkiye'ye gidilmemeli” dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kastederek, "Ne yazık ki Türkiye'de İsrail konusunu seçimlerden önce destek kazanmak için mütemadiyen kullanan birisi var” ifadelerini kullanan Levin, "Türkiye'de bu şekilde muamele gördüğümüz sürece bu ülkeye gitmek için bir sebep göremiyorum” diye konuştu.

Gerginlikler turizme yansıyor

İki ülke arasındaki ilişkiler ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararının Gazze'de protesto edildiği olaylar nedeniyle gerilmişti. İsrail güvenlik güçlerinin Gazze sınırında Filistinli göstericilere açtığı ateş sonucu 62 kişi hayatını kaybetmiş, 2 bin 700'den fazla kişi de yaralanmıştı. Yaşanan olayların ardından Erdoğan, İsrail'in soykırım yaptığını söylemiş; Dışişleri Bakanlığı da İsrail Ankara Büyükelçisi ve İstanbul Başkonsolosu'nun "bir süre için” ülkelerine dönmelerini istemişti. İsrail de Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğunda görevli Büyükelçi Gürcan Türkoğlu'ndan bir süreliğine Ankara'ya dönmesini talep etmişti.