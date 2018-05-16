İsrail Türkiye’den Açıklama İstedi

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’deki İsrail büyükelçisine “sert” tavır takınılmasıyla ilgili açıklama yapması için Türkiye’nin Tel Aviv’deki maslahatgüzarını bakanlığa çağırdı.

Bakanlık açıklamasında, maslahatgüzar Umut Deniz’in Türkiye’den gönderilen İsrail büyükelçisi Eitan Naeh’e yönelik uygunsuz davranışlardan dolayı dışişleri bakanlığına çağrıldığı kaydedildi.

Bakanlık, Naeh’in havaalanında uygunsuz şekilde yoğun bir güvenlik taramasından geçirildiğini; bu işlemin de kasıtlı olarak Türk medyası tarafından görüntülenmesinin sağlandığını savundu.

Ankara, büyükelçi Naeh’in yanısıra İsrail’in İstanbul’daki başkonsolosu Yosef Levi-Sfari’nin de ülkeyi “bir süreliğine” terketmesini istedi.

İsrail de misilleme amacıyla Türkiye’nin Kudüs’teki başkonsolosunun Türkiye’ye dönmesini istemişti.

