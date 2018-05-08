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İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs işbirliğini derinleştiriyor

08.05.2018 23:59 | Son Güncelleme

Lefkoşa'daki üçlü zirvede bir araya gelen İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs liderleri, aralarındaki bölgesel işbirliğini geliştirecekleri mesajı verdi.

İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs işbirliğini derinleştiriyor

Üçlü zirvenin gündeminde EastMed doğalgaz boru hattı vardı.Güney Kıbrıs lideri Nikos Anastasiadis, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras, Akdeniz'de üçlü işbirliğini geliştirme kararı aldı.

Salı günü Lefkoşa'da gerçekleşen üçlü zirvenin ardından açıklamalarda bulunan ev sahibi Anastasiadis, "Bölgede barış ve istikrar vizyonumuzu hakikatte de uygulamaya koyuyoruz" derken, Tsipras "Akdeniz'in bir barış denizi olmasını istiyoruz ve güçlerimizi bu yüzden birleştiriyoruz" ifadelerini kullandı. Netanyahu ise "Bölgedeki demokratik devletler olarak aynı vizyonu paylaşıyoruz" şeklinde konuştu. "Üç demokrasi arasında büyük bir ittifak kurduklarını" söyleyen Netanyahu, "Yalnızca birkaç yıl geriye baktığımızda, ülkelerimiz arasında böylesine sıcak, yakın ve doğrudan bir ilişkinin olmaması anlaşılır gibi değil" dedi.

Görüşmelerde ayrıca Suriye'deki ve genel olarak Ortadoğu'daki durumun da ele alındığı bildirildi.

Doğu Akdeniz doğalgazı Avrupa'ya taşınacak

2016 yılından beri dördüncü kez bir araya gelen üç liderin gerçekleştirdiği zirvenin ana gündem maddesinin Akdeniz'in doğusundan Avrupa'ya uzanması planlanan doğalgaz boru hattı olduğu belirtildi.

"EastMed" boru hattı vasıtasıyla 2025 yılına kadar İsrail ve Kıbrıs doğalgazının İtalya'ya kadar aktarılması öngörülüyor.

Anastasiades, üç Akdeniz ülkesinin 2018 yılı sonuna kadar sözkonusu projeye ilişkin bir anlaşma imzalamayı planladıklarını açıkladı. Anastasiadis, "Bu proje ülkelerimizin ortak çıkarları ve ülkelerimiz için bariz stratejik fayda arasında ortak bir ağ yaratıyor. Zira bu projenin hayata geçirilmesi Avrupa Birliği'nin enerji arzının güvenliğine somut bir katkı sağlayacak" dedi.

AB'nin projeye sıcak baktığının altını çizen Anastasiadis, 28 üyeli bloğun projeyle ilgili bir araştırmanın finansmanı için 34 buçuk milyon euroyu gözden çıkardığını kaydetti.

Netanyahu da, EastMed boru hattının yeni enerji kaynakları arayışında olan Avrupa için "çok ciddi bir çaba" olduğunu kaydetti.

Tsipras ise projenin üç ülke arasındaki işbirliği için "sembolik" bir önem taşıdığını ifade etti.

Yaklaşık 6 milyon euroya mal olması beklenen projenin 6-7 yılda bitirilmesi planlanıyor. Yetkililer, sözkonusu boru hattının avantajlarından birinin hiçbir ulusal sınırı geçmek zorunda olmadığından ötürü sabotaja maruz kalma tehlikesinin sözkonusu olmaması olduğunu belirtiyor.

Diğer yandan Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs'ın, yakın gelecekte elektrik ve telekomünikasyon ağlarını birbirleriyle birleştirmeyi planladıkları açıklandı.

Üç Akdeniz ülkesi, birbirlerine son yıllarda giderek yakınlaşmış ve özellikle de askeri alandaki işbirliklerini geliştirmişlerdi.

dpa,AP/BÜ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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