Kararın Esad birliklerinin gündeydeki ilerleyişi nedeniyle alındığı bildiriliyor.Suriye'de faaliyet gösteren, Batılı devletler ve bağışlar yoluyla finanse edilen yardım kuruluşu Beyaz Baretliler, Esad birliklerinin ilerlediği bölgelerden tahliye ediliyor. İsrail tarafından organize edilen tahliye operasyonu çerçevesinde kuruluşun yüzlerce çalışanı ve aileleri İsrail üzerinden Ürdün'e nakledildi. İsrail askeri radyosu 800 dolayında Suriyelinin Suriye'nin güney bölgelerinden tahliye edilerek Ürdün'e gönderildiğini bildirdi. Ürdün yönetimi de Suriyelilerin Almanya, Kanada ve Britanya'ya gönderileceğini duyurdu.

İsrail askeri radyosu yardım örgütünde çalışanların rejim kuvvetlerinin ülkenin güneyindeki ilerleyişi nedeniyle tehlikeye düştüklerini ve tahliye operasyonunun ABD ve Avrupa devletlerinin ricası üzerine yapıldığını bildirdi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da yardım kuruluşunun Suriyeli çalışanlarının hayatları tehlikede olduğu için insani yardım kapsamında ülkeye kabul edildikleri ve Almanya, Britanya ve Kanada'nın bu kişileri belli bir süre içinde kabul edeceklerine dair "hukuken bağlayıcı" taahhütte bulundukları kaydedildi.