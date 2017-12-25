İsrail'de gözaltına alınan Türkler sınır dışı ediliyor

Kudüs'te Cuma namazı sonrasında yakınlarında yaşanan arbedede gözaltına alınan ve çıkartıldıkları mahkeme tarafından serbest bırakılan üç Türk'ten ikisinin sınır dışı edileceği bildirildi.

Reuters'in haberine göre İsrail İçişleri Bakanlığı sözcüsü, bir Türk'ün bugün, diğerinin ise cumartesi günü sınır dışı edilmesine karar verildiğiniaçıkladı. Bakanlık sözcüsü, iki Türk’ün de Belçika pasaportu ile İsrail’e giriş yaptığını belirtti.

İsrail polisi ve Türk medyasında yer alan haberlerde söz konusu Türkler, Türk vatandaşı olarak tanımlanmışlardı.

Sözcü, gözaltına alınan üçüncü Türk hakkında ise bilgisinin olmadığını dile getirdi.

Anadolu Ajansı ise İsrail polisinin Abdullah Kızılırmak ve Mehmet Gargılı isimli iki Türk vatandaşını bugün sınır dışı ettiğini duyurdu.

Haberde Kızılırmak ve Gargılı’nın Kudüs'e Belçika'dan geldiği, gözaltına alınan üçüncü Türk Adem Koç’un ise İsrail'de faaliyet gösteren bir Türk inşaat firmasında çalıştığı belirtildi.

Anadolu Ajansı, daha önceki haberlerinde Kızılırmak ve Gargılı’nın Türk ve Belçika vatandaşı olduğunu aktarmıştı.