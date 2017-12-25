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İsrail'de gözaltına alınan Türkler sınır dışı ediliyor

25.12.2017 20:29 | Son Güncelleme 4 saat önce

Reuters haber ajansı, İsrail’de gözaltına alındıktan sonra mahkeme tarafından serbest bırakılan üç Türk’ten ikisinin sınır dışı edileceğini duyurdu.

Kudüs'te Cuma namazı sonrasında yakınlarında yaşanan arbedede gözaltına alınan ve çıkartıldıkları mahkeme tarafından serbest bırakılan üç Türk'ten ikisinin sınır dışı edileceği bildirildi.

Reuters'in haberine göre İsrail İçişleri Bakanlığı sözcüsü, bir Türk'ün bugün, diğerinin ise cumartesi günü sınır dışı edilmesine karar verildiğiniaçıkladı. Bakanlık sözcüsü, iki Türk’ün de Belçika pasaportu ile İsrail’e giriş yaptığını belirtti.

İsrail polisi ve Türk medyasında yer alan haberlerde söz konusu Türkler, Türk vatandaşı olarak tanımlanmışlardı.

Sözcü, gözaltına alınan üçüncü Türk hakkında ise bilgisinin olmadığını dile getirdi.

Anadolu Ajansı ise İsrail polisinin Abdullah Kızılırmak ve Mehmet Gargılı isimli iki Türk vatandaşını bugün sınır dışı ettiğini duyurdu.

Haberde Kızılırmak ve Gargılı’nın Kudüs'e Belçika'dan geldiği, gözaltına alınan üçüncü Türk Adem Koç’un ise İsrail'de faaliyet gösteren bir Türk inşaat firmasında çalıştığı belirtildi.

Anadolu Ajansı, daha önceki haberlerinde Kızılırmak ve Gargılı’nın Türk ve Belçika vatandaşı olduğunu aktarmıştı.

Cuma günü gözaltına alınmışlardı

Kudüs’te Cuma namazı sonrasında Mescid-i Aksa yakınlarında yaşanan arbedede gözaltına alınan üç Türk, Cumartesi günü çıkarıldıkları Kudüs Sulh Ceza Mahkemesi tarafından serbest bırakılmıştı.

Polis yetkililerinin verdiği bilgilere göre, turist olarak tanımlanan Türkler, Cuma günü Mescid-i Aksa yakınlarında karıştıkları arbedede, polise saldırdıkları ve emniyet güçlerine mukavemet ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınmışlardı. Polis sözcüsü Micky Rosenfeld, üç Türk'ün gösteriye katılmak üzere Mescid-i Aksa’ya gitmeye çalıştığını ve bu sırada polise saldırdıklarını belirtmişti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasının ardından bölgede tansiyon yükselmişti. Filistin bölgelerinde Trump’ın kararını protesto için Cuma günü yine gösteriler düzenlenmişti.

Trump’ın Kudüs kararına sert tepki gösteren ülkeler arasında Türkiye de yer alıyor.

DW/Reuters/AFP/dpa/JD/HS

© Deutsche Welle Türkçe

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