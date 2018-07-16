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İsrail'de 'Hamas'a para ve parfüm vermekle' suçlanıp tutuklanan Ebru Özkan Türkiye'ye döndü

16.07.2018 02:36 | Son Güncelleme

Geçen ay Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı'nda Hamas'a para ve parfüm vermekle suçlanıp tutuklanan Türkiye vatandaşı Ebru Özkan Pazar gecesi Türkiye'ye döndü. Özkan, "Sayın Başkanımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Çok fazla ilgilendiler, alakadar oldular" dedi.

İsrail'de 'Hamas'a para ve parfüm vermekle' suçlanıp tutuklanan Ebru Özkan Türkiye'ye döndü

İsrail'de geçen ay tutuklanan Türkiye vatandaşı Ebru Özkan, 15 Temmuz gecesi Türkiye'ye döndü.

Ebru Özkan, Kudüs'e yaptığı ziyaretin ardından 11 Haziran'da Türkiye'ye dönmek için gittiği Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

İsrail'de askeri savcılık tarafından hazırlanan iddianamede Özkan, İsrail devleti tarafından 'terör örgütü' olarak tanımlanan Hamas'a para ve kıymetli eşya vererek yardım etmekle suçlanmıştı.

Askeri mahkemenin geçen hafta şartlı tahliye kararı vermesi üzerine Özkan, tutuksuz yargılanmak üzere geçen hafta serbest bırakıldı.

Pazar gecesi İstanbul Atatürk Havalimanı'na inen Özkan, "Sayın Başkanımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Çok fazla ilgilendiler, alakadar oldular" dedi.

Özkan'ı havaalanında ailesi, yakınları ve AKP İstanbul Milletvekili Hasan Turan karşıladı.

Özkan, "Çok şükür bitti, vatanımdayım, huzurluyum. Böyle bir değerli günde gelmiş olmak da ayrı bir mutluluk veriyor. Bu vesile ile tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Rabbim, bir daha bu tarz şeyler yaşatmasın ve birlik beraberliğimizi bozmasın" diye konuştu.

İddianamede Özkan'ın Hamas'a verdiği söylenen eşyalar arasında 5 şişe parfüm ve şarj aleti de yer alıyordu.

ebru ozkan israil

'Kara para aklama'

İsrail basınında yer alan haberlere göre, 27 yaşındaki Özkan'a yöneltilen ilk suçlama 2016 yılına ait. İddianameye göre, İstanbul'da havaalanında kendisine verilen beş şişe parfümü İsrail'e götürmeyi kabul ettiği ve burada kimliği bilinmeyen bir kişiye verdiği öne sürülüyor.

Özkan'ın bu parfümlerin Hamas tarafından "kara para aklamak" için kullanılacağını bildiği de iddia ediliyor.

İkinci olarak, Özkan'a bir cep telefonu şarjını İsrail'e götürme suçlaması yöneltiliyor. İddiaya göre, Özkan'dan aynı araştırma kurumunda çalışan bir iş arkadaşının verdiği şarj aletini Batı Şeria'ya götürmesi ve burada "para verdiğin arkadaşından çikolata getirdim" sözleriyle bir başka kişiye teslim etmesi istendi.

Ancak iddianamede Özkan'ın bu kişiyle buluşmadığı ve şarj aletini teslim etmediği gerekçesiyle şarj aletini İsrail'e getirmek suçlaması yöneltildi.

Ailesi ve avukatı iddiaları redde**tti**

Özkan'a yöneltilen üçüncü suçlama da 2017 yılından. İddianamede, Özkan'ın İsrail'e seyahati öncesinde kendisine şarj aleti teslim eden arkadaşının kendisine bir de 500 dolar verdiği ifade ediliyor. Ayrıca Özkan'ın kendisi için 100 dolar ve İsrail'deki masrafları için de 1000 dolar daha aldığı öne sürülüyor.

Bu suçlamada da Özkan'ın parayı aldığı arkadaşının Hamas ile bağlantısı olduğundan haberdar olduğu ancak buna rağmen parayı kız kardeşi ve bir başka arkadaşı üzerinden İsrail'e getirdiği belirtiliyor.

Özkan'ın avukatı Omar Hamayse, iddianamenin hukuki değil, siyasi saiklerle hazırlandığını söylemişti.

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