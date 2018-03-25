İsrail'de hükümetin sınırdışı planı protesto edildi

İsrail hükümetinin Afrikalı sığınmacıları sınırdışı etme planı Tel Aviv Rabin Meydanı'nda düzenlenen gösteriyle protesto edildi. Medyada yer alan haberlere göre yaklaşık 25 bin kişinin katıldığı mitingde "İnsan insandır, kanla kan arasında fark yoktur" sloganı atıldı.

İsrail hükümeti yıl başında ülkede yasadışı olarak bulunan Afrikalı sığınmacıları sınırdışı etme planlarını somutlaştırmıştı. Çoğunluğu Eritre ve Sudan'dan gelen ve sayıları 40 bini bulan sığınmacıların geldikleri ülke dışındaki Afrika ülkelerine gönderilmesi hedefleniyor.

Şubat ayı başında İsrail yetkili makamları binlerce Afrikalı sığınmacıya sınırdışı edileceklerine dair tebligat gönderdi. Mart ayı sonunda da sığınmacılara yaklaşık 2 bin 900 euro tutarında ödenek ve uçak bileti önerisi getirildi. Göçten sorumlu İsrail makamlarının yaptığı açıklamaya göre, kendilerine belirtilen tarihe kadar ülkeyi terk etmeyen sığınmacılar hakkında hapis cezası öngörülüyor. Sığınmacıların "istilacı" olarak tanımlandığı İsrail'de iltica başvuruları nadiren kabul ediliyor.

Rabin Meydanı'ndaki gösteriye katılan Sudanlı bir sığınmacı, "İsrail devletinin bizi en iyi şekilde anlayacağını düşünmüştük" dedi. "Ancak İsrail hükümeti bizi burada istemiyor" diyen sığınmacı, bağlı olduğu kabile nedeniyle 12 yaşından beri Sudan'da kovuşturmaya tabi tutulduğunu, annesi de aralarında olmak üzere birçok yakınının öldürüldüğünü söyledi.

dpa,AP/EC,BÜ

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