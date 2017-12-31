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İsrail’de ultra Ortodoks Yahudiler arasında boşanma artıyor

31.12.2017 18:41 | Son Güncelleme 6 saat önce

İsrail'de ultra Ortodoks Yahudiler arasında son 15 yılda boşanma oranı artış kaydetti.

Haaretz gazetesinin haberine göre İsrail’de ultra Ortodoks Yahudiler arasında boşananların sayısı artıyor. İsrail Demokrasi Enstitüsü adlı düşünce kuruluşunun verilerine göre, boşanma oranları İsrail toplumunda 2002 yılından bu yana sabit kalırken, ultra Ortodoks Yahudiler arasında arttı. En büyük boşanma nedeninin eşlerden birinin dindarlığının azalması olduğu belirtiliyor.

Haaretz gazetesinin haberinde İsrail’in ultra Ortodoks yerleşim birimlerinden Modiin Illit’te 2002 yılında bin çiftten biri boşanırken, 2012 yılında bu rakam ortalama 2,4 çifte yükseldi. 2014 yılında ise bin çiftten ortalama 4,8’i boşandı. Tel Aviv yakınlarındaki ultra Ortodoks Yahudi yerleşim birimi Bnei Brak'ta ise bin çiftten ortalama 6,5’u boşandı.

İsrail kamuoyunda son yıllarda boşanmayı reddedenlere karşı daha sert önlemler alınması konusunda tartışmalar yürütüldü. İsrail’de Hahamlar Mahkemesi'nin boşanma yönünde verdiği karara rağmen genellikle erkekler eşlerinden ayrılmayı reddediyor.

İsrail’de dini hukuka göre boşanma, erkeğin eşine yönelik bir boşanma mektubu hazırlaması, kadının da bu mektubu onaylaması ile geçerlilik kazanıyor. Dini hukuktaki en üst düzey mahkeme ise Yüksek Hahamlar Mahkemesi. Yüksek Hahamlar Mahkemesi boşanma ve evlenme gibi konularla ilgili kararlar veriyor.

KNA, HT/BW

©Deutsche Welle Türkçe

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