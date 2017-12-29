İsrail'de yağmur duasına tarım bakanı da katıldı

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İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel, ülkeyi kuraklıktan kurtarmak için yağmur duası okuyan dini liderlerin arasına katıldı.
Ortodoks Yahudi Bakan Ariel, Perşembe günü Kudüs'teki Ağlama Duvarı önünde yağmur duası için toplanan dini liderlerin ayinini yönetti.
İsrail son dört yıldır kuraklıkla mücadele ediyor. Ülkedeki su kaynakları en düşük seviyeye gerilemiş durumda.
Kuraklığın en çok etkilediği kesim, çiftçiler ve ülke giderek Akdeniz kıyılarında bulunan arıtma tesislerindeki suya bağımlı hâle geliyor.
'Bakan sorunu dünyevi yöntemlerle çözebilmeli'Bakan Ariel üzerindeki baskılar da büyüyor.
Bazıları dua etmek yerine krizi daha pratik yöntemlerle çözebilmesi gerektiğini söyleyerek Bakanı Ariel'i eleştirdi.
ReutersAriel ise, "Suyun maliyetini ciddi oranda azalttık. Farklı ekin türlerinde suyu idareli kullabilmek için çok sayıda çalışma yürütüyoruz. Ama dua etmenin kesinlikle yardımı olacaktır" diye konuştu.
İsrail'de yayınlanan Yedioth Ahronoth gazetesi, "Dua etmek kötü bir şey değil ama bakanın meseleleri biraz daha dünyevi yöntemlerle çözebilmesi gerekir" ifadelerine yer verirken, Ariel'e iklim değişikliğiyle mücadele politikalarını geliştirmesi çağrısında bulundu.
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