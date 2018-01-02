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İsrail'den binlerce Afrikalıya uyarı: 3 ay içinde gitmezseniz, süresiz hapse atılacaksınız

02.01.2018 20:08 | Son Güncelleme 4 saat önce

Ülkeye sığınmak isteyen çoğu Eritreli ve Sudanlı yaklaşık 40 bin kişi, İsrail'i 3 ay içinde terk etmemeleri halinde süresiz hapse atılacakları yolunda uyarıldı. Bu kişilerden kendi ülkelerine, Ruanda'ya ya da Uganda'ya gitmeleri isteniyor. AFP Afrikalı göçmenler geçen yıl İsrail Parlamentosu önünde plana karşı protesto gösterisi düzenlemişti

İsrail'den binlerce Afrikalıya uyarı: 3 ay içinde gitmezseniz, süresiz hapse atılacaksınız

İsrail, ülkeye sığınmak isteyen çoğu Eritreli ve Sudanlı yaklaşık 40 bin Afrikalıyı, 3 ay içinde ülkeyi terk etmemeleri halinde süresiz hapse atılacakları yolunda uyarıldı. Bu kişilerden kendi ülkelerine, Ruanda'ya ya da Uganda'ya gitmeleri isteniyor.

1 OCAK'TA BAŞLATTILAR!

İsrail Nüfus, Göç ve Sınır Birimi, sığınma başvuruları sonuçsuz kalan Afrikalılıları sınır dışı etme sürecini 1 Ocak'ta başlattı. Ülkeden ayrılmayı reddeden göçmenler süresiz olarak hapsedilirken, onları çalıştıran işverenler de para cezasına çarptırılacak.

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail'de büyük çoğunluğu Eritreli ve Sudanlı olmak üzere yaklaşık 35 bin Afrikalı yetişkin ve bu kişilerin ülkede doğan 5 bin çocuğu yaşıyor.

Bu yetişkinlerin çoğu 3 ayda bir yeniletmek zorunda oldukları geçici vizelerle ülkede kalıyor.

Bir kez daha vizelerini yeniletmeye çalıştıklarında göçmenlere, vizelerinin son kez yenileneceği ve süresi bitmeden önce ülkeden ayrılmaları gerektiği söylenecek.

İsrail, gönderilen Afrikalıları kabul etmeleri için Uganda veya Ruanda ile anlaşma imzalamıştı. Anlaşmanın detayları açıklanmamıştı.

Haaretz, anlaşma kapsamında İsrail'in Ruanda hükümetine sığınmacı başına 5 bin dolar ödeyeceğini yazdı.

KENDİ İSTEKLERİYLE AYRILANLARA 3 BİN 500 DOLAR

Kendi istekleriyle ülkeden ayrılanlara kişi başına 3 bin 500 dolar verilecek.

Holot Gözaltı Merkezi'nde tutulan 970 göçmen ve Saharonim Hapishanesi'nde tutulan 450 göçmenin de ülkeden ayrılmaya zorlanacağı bildiriliyor.

Ülkedeki insan hakları örgütleri ise karara karşı çıkıyor.

Sınır dışı etme sürecinin yılda 86,5 milyon dolara mâl olması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıllarda İsrail'den ayrılan Afrikalılar daha çok kendi ülkelerine ya da diğer Afrika ülkelerine giderken, son iki yılda bir değişim gözlendiği belirtiliyor.

Buna göre çoğu Afrikalı başta Kanada olmak üzere Batı ülkelerine göç ediyor.

2017'nin ilk 9 ayında ülkeden ayrılan Afrikalıların yüzde 64'ünün Batı ülkelerine, yüzde 20'sinin Uganda ve Ruanda'ya, yüzde 16'sının Eritre ve Sudan'a gittiği kaydediliyor.

Geçen yıl İsrail'den toplam 3 bin 300 Afrikalı ayrılmıştı.

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
aynı karar ülkemizi pisliğe çeviren suriyeliler içinde verilmeli
Vatan haini akapelilerde terketsin terketmeyeni direk öldürün bence kökten çözüm israil baş tacımızdır büyük israil
@teoman_istanbullu_1983 seninde fiyatın neyse söyle versinler paranı sende kölesi olduğun itraile git.
Adam akp trolü.Bilerek yazmış.İsraile sadece akp karşıymış gibi algı oluşturuyor.
Türkiyeye gelin Türkiyeye nede olsa yol geçen hanı
bıze gelsınler akplıler kollarını acmıslar beklıyorlar:D
ne olacak bu dünya da garibanların hali ..
Suriyelileride gondersinler ulkelerine guzelim ulkemizin icine ettiler
darısı bizim suriyelilere yoksa biz atıcaz az kaldı
suriyelilere de uygulansın!!!
vatansız olmanın ne kadar kötü bir şey oldunu aslında bu israildeki dingillerin herkesden iyi bilmeleri lazım tarih boyunca hep düdüklenen tarafdılar ama niye vatansız oldukları belli insan değiller kendine sığınana yardım etmeyen bir gün yardıma muhtaç olunca gözünüzün yaşına bakmamak gerekiyor
@teoman_istanbullu_1983 senin gibi haysiyetsiz namussuzlar müslumanim milliyetciyim diye geciniyor hani sizler masonluktan bahsediyorsunuz ya senin psikolojin masonluga meğilli aslan
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