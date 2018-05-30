İsrail'den Gazze'deki hedeflere operasyon

İsrail, Gazze'den kendi topraklarına açılan roket saldırılarına Gazze'deki askeri hedefleri hava operasyonu ile vurarak yanıt verdi.İsrail, Gazze Şeridi'nden İsrail topraklarına açılan roket ve havan saldırısına karşılık vererek Hamas'a ait "askeri hedefleri" vurduğunu açıkladı. Gazze ile İsrail arasındaki karşılıklı saldırılar, 2014'te taraflar arasındaki savaştan bu yana en şiddetli çatışmalar oldu.

İsrail ordusu tarafından Çarşamba günü yapılan açıklamada Gazze'de aralarında İnsansız Hava Aracı (İHA) barakası, roket yapım atölyesi, askeri üsler ve yapımı devam eden sınır tünelinin bulunduğu 25 askeri hedefin hava saldırısı ile vurulduğu belirtildi. İsrail, Salı günü yaptığı açıklamada da Gazze'de 25 hedefin vurulduğunu aktarmıştı.

İsrail'in hava saldırısı, Gazze'de bulunan Hamas ile Filistin İslami Cihat Örgütü tarafından İsrail'e karşı açılan roket ve havan ateşinin ardından geldi. İsrail, Salı günü Gazze'den İsrail topraklarına doğru 70 adet roket ile havan topunun ateşlendiğini belirtti. Bunlardan bir kısmının hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtilirken, bir tanesinin açılmasına kısa bir süre kala bir kreşin yakınlarına düştüğü aktarıldı. Gazze'den İsrail'e açılan ateşte üç İsrail askeri yaralanırken, Gazze'de yaralı olup olmadığı ile ilgili bir paylaşılmadı.