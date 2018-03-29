İsrail'den Gazze'ye 100 keskin nişancı

İsrail, sınırın göstericiler tarafından ihlal edilmesine izin verilmeyeceğini duyurdu. 100 keskin nişancı yerleştirildi.İsrail hükümeti Filistinlilerin protesto gösterilerine hazırlık amacıyla Gazze sınırına 100 keskin nişancı gönderdi. Genelkurmay Başkanı Gadi Eizenkot Yedioth Ahronoth gazetesine verdiği demeçte, özel birliklerden seçilen keskin nişancılara 'hayati tehlike durumunda vur' emri verildiğini söyledi.

Gazze'yi yöneten Hamas ve diğer Filistin örgütlerinin organize ettiği sınırdaki altı haftalık protesto gösterileri Cuma günü başlayacak. Gösteriler, Filistinli mültecilerin İsrail topraklarına dâhil edilen yerlerine geri dönme hakkını vurgulamak amacıyla düzenleniyor.

Gazze halkına sınırda kurulan çadır kentlerde toplanma çağrısında bulunuldu. Birleşmiş Milletler Ortadoğu Özel Koordinatörü Mikolay Mladenov taraflara itidal çağrısında bulundu ve öncelikle çocukların tehlikeye atılmamasını istedi.

Toprak Günü

İsrail ordusu Gazze sınır kuşağını Filistinliler için yasak bölge ilan etti. Genelkurmay Başkanı Eizenkot sınıra hücuma geçilip Gazze sınırının ihlal edilmesine müsamaha edilmeyeceğini söyledi. Daha önceki protesto eylemlerinde İsrail askerleri, taş ve yanıcı maddeyle atan Filistinlilere göz yaşartıcı bomba ile lastik ve gerçek mermi kullanarak karşılık vermişti.