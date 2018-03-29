HABER

İsrail'den Gazze'ye 100 keskin nişancı

29.03.2018 13:40 | Son Güncelleme

Gazze'deki Toprak Günü gösterileri sırasında çatışma çıkmasından endişe ediliyor.

İsrail'den Gazze'ye 100 keskin nişancı

İsrail, sınırın göstericiler tarafından ihlal edilmesine izin verilmeyeceğini duyurdu. 100 keskin nişancı yerleştirildi.İsrail hükümeti Filistinlilerin protesto gösterilerine hazırlık amacıyla Gazze sınırına 100 keskin nişancı gönderdi. Genelkurmay Başkanı Gadi Eizenkot Yedioth Ahronoth gazetesine verdiği demeçte, özel birliklerden seçilen keskin nişancılara 'hayati tehlike durumunda vur' emri verildiğini söyledi.

Gazze'yi yöneten Hamas ve diğer Filistin örgütlerinin organize ettiği sınırdaki altı haftalık protesto gösterileri Cuma günü başlayacak. Gösteriler, Filistinli mültecilerin İsrail topraklarına dâhil edilen yerlerine geri dönme hakkını vurgulamak amacıyla düzenleniyor.

Gazze halkına sınırda kurulan çadır kentlerde toplanma çağrısında bulunuldu. Birleşmiş Milletler Ortadoğu Özel Koordinatörü Mikolay Mladenov taraflara itidal çağrısında bulundu ve öncelikle çocukların tehlikeye atılmamasını istedi.

Toprak Günü

İsrail ordusu Gazze sınır kuşağını Filistinliler için yasak bölge ilan etti. Genelkurmay Başkanı Eizenkot sınıra hücuma geçilip Gazze sınırının ihlal edilmesine müsamaha edilmeyeceğini söyledi. Daha önceki protesto eylemlerinde İsrail askerleri, taş ve yanıcı maddeyle atan Filistinlilere göz yaşartıcı bomba ile lastik ve gerçek mermi kullanarak karşılık vermişti.

Protesto eylemlerine 1976 yılında topraklarına İsrail tarafından el konulmasına karşı çıkan 6 Filistinli'nin İsrail askerleri tarafından öldürüldüğü Gazze Toprak Günü'nde başlatılacak.

Yahudilerin Cuma günü başlayacak hamursuz bayramı nedeniyle de geniş güvenlik önlemleri alındı. Filistinlilerin protesto eylemleri büyük Felaket Günü'ne isabet eden 15 Mayıs'ta sona erecek. Büyük Felaket Günü, İsrail devletinin kurulduğu 1948 yılından sonra yüz binlerce Filistinlinin topraklarından sürülüşünü sembolize ediyor.

DW,Reuters/AG,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

Ünlü kalp doktorunun oğlu kalp krizi geçirdiÜnlü kalp doktorunun oğlu kalp krizi geçirdi
Tüm dünya bu olaya kilitlendi!Tüm dünya bu olaya kilitlendi!
OHAL niye devam ediyor?OHAL niye devam ediyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kaynana-damat yasak aşkı sonrası tartışma büyüyor: Kaynana fetvacısı!

Kaynana-damat yasak aşkı sonrası tartışma büyüyor: Kaynana fetvacısı!

Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı

Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı

Ankara'yı hareketlendiren ittifak iddiası: Siyasette 9 şiddetinde bir depreme yol açacak!

Ankara'yı hareketlendiren ittifak iddiası: Siyasette 9 şiddetinde bir depreme yol açacak!

Lokantacının, öğrencilerin notuna verdiği yanıt sosyal medyayı salladı

Lokantacının, öğrencilerin notuna verdiği yanıt sosyal medyayı salladı

Caner Toygar intihar girişiminde bulundu!

Caner Toygar intihar girişiminde bulundu!

Hakan Bayrakçı'dan 2019 tahmini! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranını açıkladı

Hakan Bayrakçı'dan 2019 tahmini! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranını açıkladı

İlginizi Çekebilir

Suriye'den sert açıklama: Afrin'i kurtaracağız

Suriye'den sert açıklama: Afrin'i kurtaracağız

Öğrencisi ile ilişki yaşayan öğretmenin mesajları ortaya çıktı

Öğrencisi ile ilişki yaşayan öğretmenin mesajları ortaya çıktı

Balistik füze saldırısına Kral Selman'dan sert yanıt: Karşılık verilecek

Balistik füze saldırısına Kral Selman'dan sert yanıt: Karşılık verilecek

ABD'den gündeme bomba gibi düşen açıklama! 'Türkiye'yi tehdit ediyor...'

ABD'den gündeme bomba gibi düşen açıklama! 'Türkiye'yi tehdit ediyor...'

Hastanede ebe skandalı: Sen hamileyken kocanla yatıyordum!

Hastanede ebe skandalı: Sen hamileyken kocanla yatıyordum!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Rus-ABD çatışmasının eşiğinden dönüldü!

Rus-ABD çatışmasının eşiğinden dönüldü!

Romanya'da nükleer santral kazası!

Romanya'da nükleer santral kazası!

Ünlü yazardan Meral Akşener'e; Ben bu kadınla aynı odada olmaktan korkarım

Ünlü yazardan Meral Akşener'e; Ben bu kadınla aynı odada olmaktan korkarım

ABD'de polis pantolonu inik halde yürüyen siyah adamı öldürdü

ABD'de polis pantolonu inik halde yürüyen siyah adamı öldürdü

Kıbrıs'ta kan donduran olay! Ülke karıştı

Kıbrıs'ta kan donduran olay! Ülke karıştı

Venezuela'da bir polis karakolunda ayaklanma! Çok sayıda ölü var

Venezuela'da bir polis karakolunda ayaklanma! Çok sayıda ölü var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.