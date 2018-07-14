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İsrail’den Gazze’ye Hava Saldırısı

14.07.2018 18:26 | Son Güncelleme

İsrail ordusu 2014’ten bu yana Gazze’ye gün içindeki en büyük hava saldırısını düzenledi. Hamas militanları da İsrail’in içine düzinelerce roket fırlattı. Olaylar, sınırda haftalardır süren gerilimin daha da alevlenmesi riskini doğurdu

İsrail’den Gazze’ye Hava Saldırısı

İsrail ordusu 2014’ten bu yana Gazze’ye gün içindeki en büyük hava saldırısını düzenledi. Hamas militanları da İsrail’in içine düzinelerce roket fırlattı. Olaylar, sınırda haftalardır süren gerilimin daha da alevlenmesi riskini doğurdu.

İki tarafta da herhangi bir can kaybı ya da büyük çaplı bir hasar rapor edilmezken, İsrail askeri hedefleri vurduğunu açıkladı ve Gazzeli sivilleri belirli alanlardan uzak durmaları yönünde uyardı.

İsrail ordusundan Yarbay Jonathan Conricus, aynı gün içindeki üçüncüsü olan son hava saldırısında 40 civarında Hamas hedefinin, bu hedefler arasında tüneller, lojistik merkezler ve bir Hamas askeri karargahının bulunduğunu bildirdi.Conricus, gerilimdeki tırmanmanın, “Hamas’ın roket saldırıları, sınırda şiddeti tahrik etmesi, yanan uçurtma ve balonları İsrail tarafına uçurarak çiftlik ve doğal alanlara zarar vermesi” olduğunu belirtti.

Dün yine binlerce Filistinli hemen her hafta yaptıkları protesto gösterisi için Gazze sınırı yakınında toplandı. Sınırdaki çite tırmanmaya çalışan 15 yaşındaki bir Filistinli vurularak öldürüldü.

Gazze’deki sağlık bakanlığı, Gazze Şeridi’nin güneyindeki protestolar sırasında silahla vurularak yaralanan 20 yaşındaki bir kişinin de hayatını kaybettiğini açıkladı.

İsrail ordusu da bir askerin üzerine atılan el bombası sonucu hafif yaralandığını belirtti.

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