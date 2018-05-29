İsrail’den Gazze’ye Misilleme

Gazze’den İsrail’in güneyine 25 havan topu atılmasının ardından İsrail jetleri Gazze’yi bombaladı. Filistinli militanların top atışı 2014’teki İsrail-Hamas savaşından bu yana tek seferde yapılan saldırıların en şiddetlisi oldu.

İsrail ordusu Gazze’den yapılan havan saldırısında yaralanan olmadığını, saldırıya savunma sistemiyle müdahale edildiğini bildirdi. Ancak havan toplarından biri bir anaokulunun yakınına düştü.

Gazze’den yapılan saldırının ardından İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ‘‘İsrail kendisine zarar vermek isteyenlere ağır bir bedel ödetecektir. Hamas bu tür saldırıları önlemekle yükümlüdür’’ dedi.

Açıklamadan kısa süre sonra da İsrail jetleri Gazze’de İslami Cihat militanlarına ait bir eğitim alanı olduğu düşünülen bir hedefi bombaladı.

İsrail topraklarına düzenlenen saldırının Hamas’ın destek verdiği İslami Cihat militanları tarafından yapıldığı sanılıyor.

Öte yandan Gazze limanından Mısır ve İsrail’in 11 yıllık deniz ablukasını delmek için öğrenci ve hastalarla dolu iki balıkçı teknesi yola çıktı.