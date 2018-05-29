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İsrail’den Gazze’ye Misilleme

29.05.2018 19:44 | Son Güncelleme

İsrail ordusu Gazze’den yapılan havan topu saldırısında yaralanan olmadığını, saldırıya savunma sistemiyle müdahale edildiğini bildirdi

İsrail’den Gazze’ye Misilleme

Gazze’den İsrail’in güneyine 25 havan topu atılmasının ardından İsrail jetleri Gazze’yi bombaladı. Filistinli militanların top atışı 2014’teki İsrail-Hamas savaşından bu yana tek seferde yapılan saldırıların en şiddetlisi oldu.

İsrail ordusu Gazze’den yapılan havan saldırısında yaralanan olmadığını, saldırıya savunma sistemiyle müdahale edildiğini bildirdi. Ancak havan toplarından biri bir anaokulunun yakınına düştü.

Gazze’den yapılan saldırının ardından İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ‘‘İsrail kendisine zarar vermek isteyenlere ağır bir bedel ödetecektir. Hamas bu tür saldırıları önlemekle yükümlüdür’’ dedi.

Açıklamadan kısa süre sonra da İsrail jetleri Gazze’de İslami Cihat militanlarına ait bir eğitim alanı olduğu düşünülen bir hedefi bombaladı.

İsrail topraklarına düzenlenen saldırının Hamas’ın destek verdiği İslami Cihat militanları tarafından yapıldığı sanılıyor.

Öte yandan Gazze limanından Mısır ve İsrail’in 11 yıllık deniz ablukasını delmek için öğrenci ve hastalarla dolu iki balıkçı teknesi yola çıktı.

Gösteri ablukayı delmenin yeni bir yolu olarak denenecek, ancak daha fazla çatışmaya ve şiddete yol açmasından kaygı duyuluyor.

Balıkçı teknelerinin seferi Türkiye’den Gazze’ye yola çıkan ve İsrailli komandoların baskınına uğrayan gemilerin yaptığı yolculuğun yıldönümünde yapılıyor. Mavi Marmara dokuz Türk hayatını kaybetmiş, olay uluslararası krize neden olmuştu.

Gazze sınırı son haftalarda Filistinlilerin düzenlediği kitle protestolarından dolayı gergin. Gösteriler 2007’den bu yana devam eden İsrail ve Mısır’ın ablukasının sona ermesi için yapılıyor.

İsrail askerleri çoğu Hamas liderliğinde yapılan protesto gösterileri sırasında 110’dan fazla Filistinli’yi öldürdü. Gösteriler 14 Mayıs’ta Amerika’nın Kudüs’e taşıdığı büyükelçiliğinin açılışında şiddetlenmişti.

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