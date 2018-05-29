İsrail’den Gazze’ye Misilleme Saldırısı

Öte yandan Gazze limanından Mısır ve İsrail’in 11 yıllık deniz ambargosunu delmek için öğrenci ve hastalarla dolu iki balıkçı teknesi yola çıktı.

Açıklamadan kısa süre sonra da İsrail jetleri Gazze’de İslami Cihad militanlarına ait bir eğitim alanına bomba yağdırdı.

Gazze’den yapılan saldırının ardından İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ‘‘İsrail kendisine zarar vermek isteyenlere ağır bir bedel ödetecektir. Hamas bu tür saldırıları önlemekle yükümlüdür’’ dedi.

İsrail ordusu Gazze’den yapılan havan topu atışında yaralanan olmadığını, saldırıya savunma sistemiyle müdahale edildiğini bildirdi. Ancak havan toplarından biri bir anaokulunun yakınına düştü.

Gazze’den İsrail’in güneyine 25 havan topu atılmasının ardından İsrail jetleri Gazze’yi bombaladı. Filistinli militanların top atışı 2014’teki İsrail-Hamas savaşından bu yana tek seferde yapılan saldırıların en şiddetlisi oldu.

Gösteri ablukayı delmenin yeni bir yolu olarak denenecek, ancak daha fazla çatışmaya ve şiddete de neden olabilir.

Balıkçı teknelerinin seferi Türkiye’den Gazze’ye yola çıkan ve İsrailli komandoların baskınına uğrayan gemilerin yaptığı yolculuğun yıldönümünde yapılıyor. Baskında dokuz Türk hayatını kaybetmiş, olay uluslararası krize neden olmuştu.

Gazze sınırı son haftalarda Filistinlilerin düzenlediği kitle protestolarından dolayı gergin. Gösteriler 2007’den bu yana devam eden İsrail ve Mısır’ın ablukasının sona ermesi için yapılıyor.

İsrail çoğu Hamas liderliğinde yapılan protesto gösterileri sırasında 110’dan fazla Filistinli’yi öldürmüştü. Gösteriler 14 Mayıs’ta Amerika’nın Kudüs’e taşıdığı büyükelçiliğinin açılışında şiddet kazanmıştı.

