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İsrail'den infial yaratacak adım!

DÜNYA HABERLERİ | 03.01.2018 23:46 | Son Güncelleme 1 saat önce

Filistinlilere idam cezası getirilmesini öngören yasa tasarısı İsrail Parlamentosu'nda (Knesset) yapılan ilk oylamada kabul edildi.

İsrail'den infial yaratacak adım!

Knesset'in resmi internet sayfasında yer alan açıklamaya göre, söz konusu tasarı yapılan ilk oylamada 49’a karşı 52 oyla kabul edildi. İdam tasarısını savunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, idam cezasının “uç durumlarda adalet” anlamına geldiğini söyledi.

Batı Şeria'da bulunan yasa dışı Neve Tsuf (Halamiş) Yahudi yerleşim biriminde temmuz ayında düzenlenen ve üç Yahudi yerleşimcinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyı hatırlatan Netanyahu, şunları kaydetti: “Hayatımda çok şok edici şeyler görmüştüm ama yine de bu olay beni şok etti. İnsanların korkunç suçlar işlediği ve yaşamayı hak etmediği örnekler var. Yasayı böyle durumlar için değiştiriyoruz."

“YAHUDİ KANI UCUZ DEĞİL”

İdam yasa tasarısını hazırlayan koalisyon ortaklarından İsrail Evimiz partisi lideri ve İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman da daha önce yaptığı açıklamada, “Yahudi kanı ucuz değil” diyerek tasarıya desteğini açıklamıştı.

Liberman, “Hapishaneye giren her terörist, terörist örgütleri, pazarlık (esir takası) amacıyla sivil ve askerleri kaçırmaya teşvik ediyor.” ifadelerini kullanmıştı.

"KAÇIRMA DALGASI"

İsrail iç istihbarat servisi Şin Bet (Şabak), Filistinlilere idam cezası getirilmesini öngören yasa tasarısının nihai olarak onaylanması halinde "dünyada Yahudileri kaçırma dalgasına yol açacağı" uyarısında bulundu.

İsrail'de yayımlanan Haaretz gazetesinin internet sitesinde yer alan haberde, Şin Bet, Filistinlilere idam cezası getirilmesini öngören yasa tasarısının kesin olarak onaylanması halinde Yahudilerin sadece İslam ülkelerinde değil batı ülkelerinde de kaçırılabileceğini belirtti.

TEPKİ GÖSTERDİ

Şin Bet Başkanı Nadav Argaman'ın tasarının İsrail Parlamentosu'nda (Knesset) oylanması sırasında tepkisini ortaya koyduğu aktarıldı.

İdam tasarısının yasalaşarak yürürlüğe girmesi için parlamentoda iki kez daha oylanarak kabul edilmesi gerekiyor.

İsrail'de sivil mahkemelerde idam cezası bulunmuyor. Askeri mahkemelerde ise son derece istisnai durumlarda bu ceza verilebiliyor. Bu yetki İsrail tarihinde sadece bir kez 1962 yılında görülen bir davada eski bir Nazi suçlusuna karşı kullanılmıştı.

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
İşte lider!!! Yahudi kanı ucuz değildir diyor. Milletine böyle sahip çıkan başka bir millet varmı? Tüm dünyaya örnek... Gerçek bağımsız devlet isteyen yalaka desin hatta gavurda diyebilirsiniz bu gerçeği söylemek neden bana zor gelsinki “ Kötüyü değil iyiyi örnek al “
Derhal Türkiye başta olmak üzere Dünya genelinde Yahudi Avı başlamalı diyorum
senin ölümünü inşallah görürüz
Sonuç nedir
@hk41 sonuç dişe karşılık tüm cemaat diş yerinde kalırsa cemaat huzur içinde ibadetine devam edebilir. Yok diş kırıp dökeceğiz diyorlarsa ibadet etmeyi bırakmaları daha dürüst bir davranış olur.. bir diş uğruna cemaatten olmak kimseye tavsiye etmem
Mynet neden benim yorumumu yayınlamıyorsun ?????
Orta Doğuda Demokrasi ve İnsan Hakları dağıtıcılığı yapan Katil Amerika ve İki Yüzlü Avrupa Nerdesiniz, biz içimizden kiralayıp beslediğiniz köpeklerinizin 15 Temmuzda yaptıkları katliamlardan sonra idamı geri getirmeyi dile getirdiğimizde salyalı kuduz köpek gibi saldırıyordunuz İsraile diyecek bi sözünüz yokmu, sizi gidi Yahudi köpekleri sizi.
o idamı başınıza çalacaz bunuda böyle bilin
YAHUDİ VE KUKLASI AMARİKAN GAVURU SON DÜZLÜĞE GİRDİLER ! AK DENİZE DÖKÜLME ZAMANINIZ YAKLAŞIYORR. TOPRAKLARIMIZDAN DEFOLUP GİDECEKSİNİZ
Yahudilerin ölümleri müslümanların elinden olacaktır Hakk yerini bulacaktır siz o ağaçlardan orman dahi yapsanız kendinize o her ağacın altındaki sakız tanesi kadar taş dile geldiğinde haliniz ne olacak hiç düşündünüz mü
ırkıçılığın ıslam düşmanlığının danışkası bunları yeryüzünden kaldırmak lazım
kanınız kurusun pis domuz sürüleri
hitlerin kendilere yaptıklarını israil filistinlilere yapıyor oldu olacak kamplarıda kurun gaz odalarına atın arapları
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