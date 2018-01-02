İsrail’den Kudüs’ün Bölünmesini Zorlaştıran Yasa

İsrail, Kudüs'ün ikiye bölünmesini zorlaştıran yeni bir yasa çıkardı.

İsrail parlamentosunda onaylanan yeni yasa teklifi, Kudüs'ün doğu ve batısında, kontrolün devri için, meclisin nitelikli oy çokluğuyla karar vermesini zorunlu kılıyor.

Buna göre, İsrail'in, Kudüs'te herhangi bir yerdeki egemenlik haklarından vazgeçmesi için, 120 üyelik mecliste 80 üyenin onayı gerekiyor. Bu yasanın değiştirilebilmesi için de nitelikli çoğunluk aranacak.

Yasa aynı zamanda hükümete, kentin çevresindeki Filistinliler'in çoğunlukta olduğu mahalleleri kaldırma yetkisi de veriyor.

İsrail parlamentosu Knesset yasayı 52'ye karşı 64 oyla onayladı. Muhalefet, yasanın Filistin'le barış sağlamayı daha da zorlaştırdığını söylüyor.

İsrail, Kudüs'ü başkenti olarak görüyor. Filistinliler ise, Doğu Kudüs'ü gelecekte kurmak istedikleri ülkenin başkenti yapmak istiyor. İki taraf arasındaki ilişkiler, Başkan Trump'ın ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığı yolundaki açıklamasından sonra daha da gerildi.

Filistin lideri Mahmut Abbas, İsrail'in onayladığı yasayı "Filistin halkına savaş açmakla eş değer” olarak tanımladı.