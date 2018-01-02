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İsrail’den Kudüs’ün Bölünmesini Zorlaştıran Yasa

02.01.2018 20:03 | Son Güncelleme 5 saat önce

İsrail parlamentosunda onaylanan yeni bir yasa İsrail’in, Kudüs’te herhangi bir yerdeki egemenlik haklarından vazgeçmesi için, 120 üyelik mecliste 80 üyenin onayını şart koşuyor.

İsrail, Kudüs'ün ikiye bölünmesini zorlaştıran yeni bir yasa çıkardı.

İsrail parlamentosunda onaylanan yeni yasa teklifi, Kudüs'ün doğu ve batısında, kontrolün devri için, meclisin nitelikli oy çokluğuyla karar vermesini zorunlu kılıyor.

Buna göre, İsrail'in, Kudüs'te herhangi bir yerdeki egemenlik haklarından vazgeçmesi için, 120 üyelik mecliste 80 üyenin onayı gerekiyor. Bu yasanın değiştirilebilmesi için de nitelikli çoğunluk aranacak.

Yasa aynı zamanda hükümete, kentin çevresindeki Filistinliler'in çoğunlukta olduğu mahalleleri kaldırma yetkisi de veriyor.

İsrail parlamentosu Knesset yasayı 52'ye karşı 64 oyla onayladı. Muhalefet, yasanın Filistin'le barış sağlamayı daha da zorlaştırdığını söylüyor.

İsrail, Kudüs'ü başkenti olarak görüyor. Filistinliler ise, Doğu Kudüs'ü gelecekte kurmak istedikleri ülkenin başkenti yapmak istiyor. İki taraf arasındaki ilişkiler, Başkan Trump'ın ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığı yolundaki açıklamasından sonra daha da gerildi.

Filistin lideri Mahmut Abbas, İsrail'in onayladığı yasayı "Filistin halkına savaş açmakla eş değer” olarak tanımladı.

Abbas yaptığı resmi açıklamada, "Bu oylama İsrail'in resmen siyasi süreci sona erdirdiği ve fiilen ve diktatörce politikalar uygulamaya başladığının göstergesidir' dedi.

Oylama, İsrail Başbakanı Benyamin Netenyahu'nun partisi Likud'un, Batı Şeria'daki yerleşkelerin ilhak edilmesi çağrısı yapmasından sadece günler sonra yapıldı.

Parti'nin yaptığı bu çağrı sembolik olsa da, iki devletli çözüme karşı bir çağrı olarak görülüyor.

Filistinliler oylamayı kınarken Başkan Donald Trump'ı da Likud'un gündemine destek vermekle suçladı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Çin alimi bin alimi oğlu kumarcı bir ara feto şiirini okurken ağlayan adam ABD nin kudüs kararı BM çarptı geri döndü filan eyy mey diyordu ama oğlanların israil ticareti çok artmış önemli değil giderken banami sordunuz deyip geçerler!!!.
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