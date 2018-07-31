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İsrail'den ‘Sahte Vize’ Açıklaması

31.07.2018 17:40 | Son Güncelleme

Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda vizelerinin sahte olduğu gerekçesiyle geri çevrilen Türk vatandaşlarıyla ilgili açıklamada, ziyaretçilere grup vizesi verebilecek tek resmi makamın İsrail İçişleri Bakanlığı olduğu, ancak her iki vakada da söz konusu iznin verilmediği belirtildi

İsrail'den ‘Sahte Vize’ Açıklaması

İsrail Dışişleri Bakanlığı’ndan, geçen haftasonu ülkeye girişlerineizin verilmeyen Türk vatandaşlarıyla ilgili açıklama geldi. İsrail, Türk vatandaşlarından oluşan iki grubun vize belgelerinin sahte olduğu bilgisinin ellerine ulaştığını ve bunun üzerine grupların ülkeye girişine izin verilmediğini açıkladı. Açıklamada, “Söz konusu olay, İsrail’in İsrail Devletini ziyaret etmek isteyen Türk turistlere yönelik politikasında herhangi bir değişikliği yansıtmamaktadır” denildi.

İsrail geçen haftasonu özel seyahat şirketiyleKudüs’ü ziyarete giden 90 Türk’ten 72’sinin ülkeye girişine izin vermemişti. Türk seyahat acentası yetkilileri ise önceki Kudüs turlarında olduğu gibi bu kez de grupta bulunan kişiler için İsrail Konsolosluğu'ndan toplu vize aldıklarını dile getirmişti.

Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda vizelerinin sahte olduğu gerekçesiyle geri çevrilen Türk vatandaşları ile ilgili açıklamada ,ziyaretçilere grup vizesi verebilecek tek resmi makamın İsrail İçişleri Bakanlığı olduğu, ancak her iki vakada da söz konusu iznin verilmediği belirtildi. Grubun içinde vizeden muaf yeşil pasaport sahibi olanların ülkeye girişine izin verildiği belirtildi.

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