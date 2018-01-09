İsrail'den Şam yakınlarına saldırı

Saldırıda Şam yakınlarındaki askeri üssün silah deposunun hedef alındığı öne sürüldü.Resmi Suriye televizyonu İsrail ordusunun salı sabahı Suriye topraklarına savaş uçakları ve karadan atılan güdümlü füzelerle üç kez saldırdığını duyurdu. Saldırıların Şam kırsalındaki El Kuteyfe'ye yapıldığı bildirildi. Suriye İnsan Hakalrı Gözlemevi, İsrail saldırılarında Esad rejiminin Şam yakınlarındaki askeri üssünde bulunan silah deposunun hedef alındığını öne sürdü.

Suriye ordusundan yapılan açıklamada gece saatlerinde Lübnan üzerinden Suriye hava sahasına giren İsrail jetlerinin Şam yakınlarındaki hedefleri bombaladığı ve saldırı sırasında jetlerden birine Suriye hava savunma sistemleri tarafından isabet kaydedildiği belirtildi. Engellenemeyen diğer füzelerinse maddi hasara yol açtığı belirtildi.

İsrail Şam rejimine daha önce de füze saldırıları düzenlemişti.

İsrail'in, işgal ettiği Golan Tepelerinden fırlatılan füzelerin de havada tahrip edildiğine, İsrail'den fırlatılan dört füzeden üçünün ise maddi hasara yol açtığına da açıklamada yer verildi. Suriye ordusunun açıklamasında, İsrail'in ülkedeki militan grupları desteklemek amacıyla Suriye topraklarını bombaladığı belirtildi.