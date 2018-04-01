İsrail’den Soruşturma Çağrılarına Ret

İsrail Savunma Bakanlığı, Cuma günü Gazze - İsrail sınırında düzenlenen protesto gösterilerinde 15 Filistinli’nin İsrail askerleri tarafından öldürülmesi olayı ile ilgili soruşturma açılması çağrılarını reddetti.

İsrail ordusu, vurulan göstericilerden bazılarının askerlere ateş açtıklarını, molotof kokteyliyle saldrıdıklarını ve lastikleri ateşe verdiklerini kaydetti.

Hamas, ölenlerden beşinin grubun silahlı kanadına üyesi olduğunu bildirdi. İsrail ise ölenlerden sekizinin Hamas üyesi olduğunu belirtiyor. Hamas, İsrail ve Batı tarafından terör örgütü olarak kabul ediliyor.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in yanı sıra Avrupa Birliği Dış Politika Şefi Federica Mogherini, Uluslararası Af Örgütü ve İsrail’in sol kanat siyasi partisi Meretz, Cuma günü yaşanan olaylarla ilgili soruşturma yapılmasını talep etmişti.

Mogherini gösteriler sırasında İsrail polisi tarafından gerçek mermi kullanılmasının bile kendi başına soruşturmaya konu olması gerektiğini söylemişti.

Savunma Bakanı Avigdor Lieberman ise konuyla ilgili açıklamasında "İsrailli askerler yapmaları gerekeni yaptı" ifadelerini kullandı.