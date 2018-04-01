İsrail’den Soruşturma Çağrılarına Ret

İsrail Savunma Bakanlığı, Cuma günü Gazze - İsrail sınırında düzenlenen protesto gösterilerinde 15 Filistinli’nin İsrail askerleri tarafından öldürülmesi olayı ile ilgili soruşturma açılması çağrılarını reddetti.
İsrail ordusu, vurulan göstericilerden bazılarının askerlere ateş açtıklarını, molotof kokteyliyle saldrıdıklarını ve lastikleri ateşe verdiklerini kaydetti.
Hamas, ölenlerden beşinin grubun silahlı kanadına üyesi olduğunu bildirdi. İsrail ise ölenlerden sekizinin Hamas üyesi olduğunu belirtiyor. Hamas, İsrail ve Batı tarafından terör örgütü olarak kabul ediliyor.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in yanı sıra Avrupa Birliği Dış Politika Şefi Federica Mogherini, Uluslararası Af Örgütü ve İsrail’in sol kanat siyasi partisi Meretz, Cuma günü yaşanan olaylarla ilgili soruşturma yapılmasını talep etmişti.
Mogherini gösteriler sırasında İsrail polisi tarafından gerçek mermi kullanılmasının bile kendi başına soruşturmaya konu olması gerektiğini söylemişti.
Savunma Bakanı Avigdor Lieberman ise konuyla ilgili açıklamasında "İsrailli askerler yapmaları gerekeni yaptı" ifadelerini kullandı.
Cuma günü on binlerce Filistinli tellerle örülü 65 kilometrelik sınırda altı hafta sürmesi planlanan protesto gösterileri için bir araya gelmişti. Gösterilerin nedeni İsrail devletinin kurulduğı 1948’de İsrail askerleri tarafından evlerinden sürülerek Gazze tarafına kaçan Filistinli sığınmacıların ve ailelerinin geri dönmek istemeleri.
Topraklarında Yahudilerin çoğunluk olma durumunun değişmesinden korkan İsrail ise Filistinlilerin geri dönme haklarını reddediyor.
Filistinli yetkililere göre İsrail askerleri Cumartesi günü sınırda gösteri yapan 70 Filistinli’yi gerçek mermi ve plastik mermilerle vurdu ve yaraladı.
Görgü tanıkları Filistinlilerin İsrail askerlerine taş attıklarını kaydetti.
İsrail, Hamas’ın Gazze’de yaşayan 2 milyon Filistinli’yi artan ekonomik güçlüklerden uzaklaştırmak için protesto gösterilerini kullandığını öne sürüyor.
İsrail, Gazze’den 2005 yılında çekildi ancak güvenlik kaygılarını öne sürerek kara ve deniz sınırlarını hala sıkı şekilde kontrol ediyor. Mısır da Gazze sınırının büyük kısmını kapalı tutuyor.
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