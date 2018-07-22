İsrail'den Suriye'de 'Beyaz Miğfer' Tahliyesi

İsrail, Suriye’deki Beyaz Miğfer gönüllü kurtarma ekibini tahliye etti. Bu kişiler İsrail polisi ve Birleşmiş Milletler konvoyları eşliğinde Ürdün’e getirildi.

Plan, 800 Beyaz Miğfer ve ailelerini tahliye etmeye yönelikti ancak sadece 422’si tahliye edilebildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri, Twitter’dan yaptığı açıklamada ‘‘Siviller hayatlarına yönelik ani tehdit nedeniyle Suriye’nin güneyindeki savaş bölgesinden çıkartıldı’’ ifadelerini kullandı.

İsrailli yetkililer tahliye işleminin Amerika ve bazı Avrupa ülkelerinin isteğiyle gerçekleştirildiğini kaydetti.

Yetkililer tahliye edilenlerin komşu bir ülkeye götürüldüklerini bildirdi ancak isim vermedi. Ürdün resmi haber ajansı Petra ise Suriyelilerin Ürdün’de kapalı bir alanda tutulduklarını söyledi.

Ajans; İngiltere, Almanya ve Kanada’nın bu kişileri üç ay içinde kabul ederek kendi ülkelerinde yerleştireceklerini bildirdi.

Rusya ve Suriye jetleri IŞİD’i vurdu

Bu arada Rus ve Suriye ordusuna ait uçaklar ülkenin güneyinde Ürdün-İsrail sınırındaki IŞİD’e ait bir karargahı bombaladı. Diplomatik kaynaklara göre bu bölgedeki militanlar Suriye ordusuyla anlaşma yaparak bölgeyi terk eden isyancıların boşaltığı alanlara kayıyordu.

IŞİD’le bağlantılı militanlar İsrail işgalindeki Golan Tepeleri ve Ürdün sınırındaki Yarmuk Havzası’na girmişti. Militanlar ayrıca Suriye ordusu ve müttefiklerinin karadan yaptıkları bir saldırıyı da püskürtmüştü.

Suriye ordusunun bölgede 10 gündür sürdürdüğü operasyona rağmen Reuters haber ajansına konuşan istihbarat yetkilileri 1000-1500 kadar IŞİD militanının bölgedeki mevzilerini koruduğunu kaydetti.

