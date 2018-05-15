İsrail’e Tepki Dinmedi

Filistinliler bugün İsrail ateşinde ölen onlarca kişinin cenaze törenlerine katılırken, uluslararası toplumdan İsrail’e tepkiler de sürüyor.

Almanya, Gazze sınırında İsrail güçlerince öldürülenlerle ilgili bağımsız bir soruşturma yapılması önerisini desteklediğini açıkladı.

Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert, şiddetin kendilerini endişelendirdiğini ve çocuklar dahil birçok kişinin hayatını kaybetmesinin korkunç olduğunu kaydetti.

Seibert, Hamas’ın da şiddeti tırmandırmaya çalıştığını vurguladı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, bugün konuyla ilgili olarak toplanıyor.

Belçika da konuyla ilgili uluslararası soruşturma çağrısı yaptı.

Başbakan Charles Michel, şiddeti ABD Başkanı Donald Trump’ın Amerika Büyükelçiliği’ni Kudüs’e taşıma kararına bağladı.

Michel ayrıca konunun Çarşamba ve Perşembe günü yapılacak Avrupa Birliği zirvesinde de ele alınacağını vurguladı.

Michel, İsrail’in tavırlarının kabul edilemez şiddet olduğunu da söyledi.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komiserliği de İsrail’in gerçek mermiler kullanarak uluslararası normları ihlal ettiğini vurguladı, bağımsız soruşturma açılması çağrısında bulundu.