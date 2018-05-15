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İsrail’e Tepki Dinmedi

15.05.2018 17:45 | Son Güncelleme

Gazzeliler, dünkü olaylarda ölenlerin cenazelerini kaldırırken, Batı Şeria’dakiler İsrail askeriyle çatışıyor. Tüm dünyada ise İsrail’e yönelik tepkiler sürüyor

İsrail’e Tepki Dinmedi

Filistinliler bugün İsrail ateşinde ölen onlarca kişinin cenaze törenlerine katılırken, uluslararası toplumdan İsrail’e tepkiler de sürüyor.

Almanya, Gazze sınırında İsrail güçlerince öldürülenlerle ilgili bağımsız bir soruşturma yapılması önerisini desteklediğini açıkladı.

Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert, şiddetin kendilerini endişelendirdiğini ve çocuklar dahil birçok kişinin hayatını kaybetmesinin korkunç olduğunu kaydetti.

Seibert, Hamas’ın da şiddeti tırmandırmaya çalıştığını vurguladı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, bugün konuyla ilgili olarak toplanıyor.

Belçika da konuyla ilgili uluslararası soruşturma çağrısı yaptı.

Başbakan Charles Michel, şiddeti ABD Başkanı Donald Trump’ın Amerika Büyükelçiliği’ni Kudüs’e taşıma kararına bağladı.

Michel ayrıca konunun Çarşamba ve Perşembe günü yapılacak Avrupa Birliği zirvesinde de ele alınacağını vurguladı.

Michel, İsrail’in tavırlarının kabul edilemez şiddet olduğunu da söyledi.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komiserliği de İsrail’in gerçek mermiler kullanarak uluslararası normları ihlal ettiğini vurguladı, bağımsız soruşturma açılması çağrısında bulundu.

Güney Afrika olayların adından İsrail Büyükelçisi’ni geri çağırdı ve İsrail’i kınadı.

İrlanda Dışişleri Bakanlığı da İsrail Büyükelçisi’ni bakanlığa çağırarak yaşananlardan duyulan rahatsızlık dile getirildi.

Filistinliler kanlı gösterilerin ardından Batı Şeria’da da İsrail askerleriyle çatışıyor.

Filistinliler İsrail askerlerine taşlar atarken, İsrail askerleri de gözyaşartıcı gazla karşılık veriyor.

Filstinliler, 1948 savaşında yüzbinlerce Filistinli’nin evlerinden uzaklaştırılmasını protesto ediyor. Filistinliler bunu ‘nakba’ felaket olarak niteliyor.

Ramallah’da felaketin 70. Yılında 70 saniyelik siren çalındı.

Pazartesi günü İsrail-Gazze sınırında toplanan kalabalığa İsrail askerlerinin ateş açması sonucu 58 Filistinli hayatını kaybetmiş, 2400’ü de yaralanmıştı.

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