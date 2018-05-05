HABER

İsrail’in çekilmesi Almanya’nın BMGK’deki şansını artırdı

05.05.2018 13:32 | Son Güncelleme

İsrail’in, BM Güvenlik Konseyi’nin geçici üyeliği için adaylıktan çekilmesi Almanya’nın üyelik şansını artırdı.

İsrail’in çekilmesi Almanya’nın BMGK’deki şansını artırdı

Almanya’nın üyelik için, BM Genel Kurulu’nda yapılacak oylamada üçte iki çoğunluğu sağlaması gerekiyor.Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) geçici üyeliği için Almanya ile birlikte yarışan İsrail'in adaylığını çektiği açıklandı. 2019-2020 yıllarındaki geçici iki üyelik için Almanya’nın rakibi konumunda bulunan İsrail’in adaylıktan çekilmesi, Almanya’nın üyelik şansını artırdı. İsrail’in çekilmesiyle, Batı ülkelerinden aday olarak sadece Almanya ve Belçika kaldı. Seçilebilmek için, her iki ülkenin de 8 Haziran'da BM Genel Kurulu’nda yapılacak oylamada, üçte iki çoğunluğu sağlaması gerekiyor. Oylamada, Almanya ve Belçika’nın seçileceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Almanya, BM üyesi olmasından bu yana altı kere BMGK'nin geçici üyesi oldu. Almanya, son olarak 2011-2012 yıllarında BMGK’de temsil edilmişti. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Almanya’nın BMGK’ye geçici üyeliği için Mart ayının sonunda BM'nin New York'taki merkezinde temaslarda bulunmuştu.

İsrail’in açıklaması

İsrail’in BM Daimi Temsilciliği tarafından Cuma günü yapılan açıklamada, BMGK için adaylığın "ertelendiği" belirtildi. Açıklamada, adaylıktan çekilme kararının "müttefiklerle yapılan" istişareler sonucunda alındığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca İsrail'in BM'nin karar sürecinde yer almaya devam etmek istediğine de vurgu yapıldı.

İsrail tarafından yapılan açıklamada adaylıktan neden geri çekilme kararı alındığına ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi. Arap ülkeleri İsrail'in BMGK'deki geçici üyeliğine karşı çıkıyordu. Bu nedenle de seçilme şansının düşük olduğu tahmin ediliyordu.

BMGK’ye beş yeni geçici üye

BMGK’nin toplam beş yeni geçici üyesi gelecek ay belirlenecek. Almanya ve Belçika’nın yanı sıra Dominik Cumhuriyeti ve Güney Afrika’nın üyeliğe seçileceğine kesin gözüyle bakılıyor. Asya-Pasifik ülkeleri grubunda ise Endonezya ile Maldivler üyelik için yarışıyor.

BMGK’nin ABD, Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere’den oluşan beş daimi üyesinin yanı sıra iki yıllığına seçilen toplam 10 geçici üyesi bulunuyor.

DW,dpa/JD,EC

© Deutsche Welle Türkçe

Yeni aşamaya geçildi! 10 bin 151 kişi inceleniyor! Yeni aşamaya geçildi! 10 bin 151 kişi inceleniyor!
TSK'daki kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! 15 ilde operasyonTSK'daki kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! 15 ilde operasyon
Muharrem İnce'den 'adaylık' sorusuna emojili yanıtMuharrem İnce'den 'adaylık' sorusuna emojili yanıt
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'15 Temmuz'daki gibi kıyamet kopacak' diyerek dolandırdılar!

'15 Temmuz'daki gibi kıyamet kopacak' diyerek dolandırdılar!

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

Ceren Hindistan’dan yürekleri burkan paylaşım

Ceren Hindistan’dan yürekleri burkan paylaşım

Sen Anlat Karadeniz Türk dizi tarihinde bir ilki başardı!

Sen Anlat Karadeniz Türk dizi tarihinde bir ilki başardı!

Gizemli kızın görüldüğü mezarlıkta hareketli anlar! Polisleri harekete geçiren olay!

Gizemli kızın görüldüğü mezarlıkta hareketli anlar! Polisleri harekete geçiren olay!

İkinci turda seçimin kilit partisi HDP olacak

İkinci turda seçimin kilit partisi HDP olacak

İlginizi Çekebilir

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhammedov'dan renkli araç yasağı

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhammedov'dan renkli araç yasağı

Bir öğretmen-öğrenci ilişkisi daha! Sapkınlık yayılıyor...

Bir öğretmen-öğrenci ilişkisi daha! Sapkınlık yayılıyor...

Erdoğan Almanya'da seçim kampanyası yapmayacak

Erdoğan Almanya'da seçim kampanyası yapmayacak

ABD'de askeri kargo uçağı düştü: Ölüler var

ABD'de askeri kargo uçağı düştü: Ölüler var

İngiltere'de korkunç olay! Öldüren fantezi!

İngiltere'de korkunç olay! Öldüren fantezi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türk doktor Mehmet Öz Trump'ın kurmayı oldu!

Türk doktor Mehmet Öz Trump'ın kurmayı oldu!

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhammedov'dan renkli araç yasağı

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhammedov'dan renkli araç yasağı

Yemen'den Birleşik Arap Emirlikleri'ne Sokotra uyarısı

Yemen'den Birleşik Arap Emirlikleri'ne Sokotra uyarısı

ABD Başkanı Trump ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in görüşecek!

ABD Başkanı Trump ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in görüşecek!

Korkunç açıklama: Her 72 saatte bir çocuk cinsel istismara uğradı

Korkunç açıklama: Her 72 saatte bir çocuk cinsel istismara uğradı

PKK'lı teröristler tehdit etti: Sivil - asker ayırmadan hedef alacağız

PKK'lı teröristler tehdit etti: Sivil - asker ayırmadan hedef alacağız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.