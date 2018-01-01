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İsrail'in kararına Filistin'den sert tepki geldi

DÜNYA HABERLERİ | 01.01.2018 19:27 | Son Güncelleme 5 saat önce

İrfan Sapmaz / Ramallah, 1 Ocak (DHA) - İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun lideri olduğu Likud Partisi Merkez Komitesi, işgal altındaki Filistin toprağı olan Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin İsrail'e ilhak edilmesini öngören yasa tasarısını onaylanmasına Filistin tarafından sert tepkiler geldi.

Merkezi Gazze olan Hamas hareketi yaptığı açıklamada "Bu adımı atanlar çok ciddi direnişler ile karşılaşılacağını bilmeliler" derken, Ramallah'ta Fetih hareketi ise "Likud partisinin İsrail'in işgal altındaki Batı Şeriay'ı kontrol altına alma kararı barış sürecinin kalıntılarının tek taraflı olarak sona erdirilmesini sağlıyor" dedi. Birleşmiş Milletler kararlarının açıkça ihlal edildiği belirtilerek oylama kınandı.

BM yarım milyon İsraillinin bulunduğu yerleşim yerlerini işgal altındaki topraklar üzerine inşa edildiği için yasadışı olarak görüyor.

Bu arada Batı Şeria'da başta Ramallah olmak üzere birçok bölgede günlerdir beklenen şiddetli yağmurlar özellikle çiftçiler arasında büyük sevinç yarattı. Ramallah'ı yağmur nedeni ile büyük bir sis bulutu kapladı. Yağmur nedeni ile gösteriler düzenlenemedi.

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